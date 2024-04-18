Курс валют на 19 квітня — НБУ підвищив долар до рекордного рівня

Нацбанк оновив історичний рекорд долара — як змінився курс
Курс долара на готівковому ринку активно прямує до познаки 40 грн/$. Національний банк України (НБУ) знову підвищив офіційний долар на рекордний рівень на 19 квітня 2024 року.
Про це інформує пресцентр Нацбанк та моніторингові портали.
Курс долара, євро та злотого
Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:
- долар — 39,60 грн (+0,06);
- євро — 42,27 грн (+0,22);
- злотий — 9,76 грн (+0,10).
Курс валют у банках
Як пише портал Kurs, долар та євро активно зростають в ціні. Американська валюта коштує у купівлі 39,41 грн (+0,06), у продажу — 39,92 грн (+0,08). Євровалюта у купівлі коштує 42,16 грн (+0,13), у продажу — 42,89 грн (+0,14).
Державний ПриватБанк підвищив курс долара у купівлі до 39,35 грн (+0,10), у продажу — до 39,95 грн (+0,10). Райффайзен Банк купує за 39,40 грн (+0,10), продає — за 39,85 грн (+0,14). Ощадбанк долар купує за 39,43 грн (+0,08), продає — за 39,97 грн (+0,07).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, в обмінниках валюта теж дорожчає: долар купують за 39,85 грн (+0,10), продають — за 39,97 грн (+0,12). Євро коштує у купівлі 42,85 грн (+0,15), у продажу — 43,00 грн (+0,10).
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Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують подорожчання долара на українському валютному ринку. Очікується незначна девальвація гривні до кінця 2024 року, надалі курс долара продовжить тенденцію повільного зростання.
Також повідомлялося, що У НБУ розповіли про майбутнє пом'якшення валютних обмежень. Зараз країна слідує відповідній Дорожній карті, ухваленій у 2023 році.
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