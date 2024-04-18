Курс валют на 19 квітня — НБУ підвищив долар до рекордного рівня

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку активно прямує до познаки 40 грн/$. Національний банк України (НБУ) знову підвищив офіційний долар на рекордний рівень на 19 квітня 2024 року.

Про це інформує пресцентр Нацбанк та моніторингові портали.

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Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:

долар — 39,60 грн (+0,06);

євро — 42,27 грн (+0,22);

злотий — 9,76 грн (+0,10).

Курс валют у банках

Як пише портал Kurs, долар та євро активно зростають в ціні. Американська валюта коштує у купівлі 39,41 грн (+0,06), у продажу — 39,92 грн (+0,08). Євровалюта у купівлі коштує 42,16 грн (+0,13), у продажу — 42,89 грн (+0,14).

Державний ПриватБанк підвищив курс долара у купівлі до 39,35 грн (+0,10), у продажу — до 39,95 грн (+0,10). Райффайзен Банк купує за 39,40 грн (+0,10), продає — за 39,85 грн (+0,14). Ощадбанк долар купує за 39,43 грн (+0,08), продає — за 39,97 грн (+0,07).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках валюта теж дорожчає: долар купують за 39,85 грн (+0,10), продають — за 39,97 грн (+0,12). Євро коштує у купівлі 42,85 грн (+0,15), у продажу — 43,00 грн (+0,10).

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Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують подорожчання долара на українському валютному ринку. Очікується незначна девальвація гривні до кінця 2024 року, надалі курс долара продовжить тенденцію повільного зростання.

Також повідомлялося, що У НБУ розповіли про майбутнє пом'якшення валютних обмежень. Зараз країна слідує відповідній Дорожній карті, ухваленій у 2023 році.