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Нацбанк обновил исторический рекорд доллара — как изменился курс

18 апреля 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 19 апреля — НБУ повысил доллар до рекордного уровня
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке активно следует к отметке 40 грн/$. Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил официальный доллар на рекордный уровень на 19 апреля 2024 года.

Об этом сообщает пресс-центр Нацбанк и мониторинговые порталы.

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Так, Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

  • доллар — 39,60 грн (+0,06);
  • евро — 42,27 грн (+0,22);
  • злотый — 9,76 грн (+0,10).

Курс валют в банках

Как пишет портал Kurs, доллар и евро активно растут в цене. Американская валюта стоит в покупке 39,41 грн (+0,06), в продаже — 39,92 грн (+0,08). Евровалюта в покупке стоит 42,16 грн (+0,13), в продаже — 42,89 грн (+0,14).

Государственный ПриватБанк повысил курс доллара в покупке до 39,35 грн (+0,10), в продаже — до 39,95 грн (+0,10). Райффайзен Банк покупает за 39,40 грн (+0,10), продает — за 39,85 грн (+0,14). Ощадбанк доллар покупает за 39,43 грн (+0,08), продает — за 39,97 грн (+0,07).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках валюта тоже дорожает: доллар покупают за 39,85 грн (+0,10), продают — за 39,97 грн (+0,12). Евро стоит в покупке 42,85 грн (+0,15), в продаже — 43,00 грн (+0,10).

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Напомним, в Международном валютном фонде (МВФ) прогнозируют подорожание доллара на украинском валютном рынке. Ожидается незначительная девальвация гривны до конца 2024 года, в дальнейшем курс доллара продолжит тенденцию к медленному росту.

Также сообщалось, что В НБУ рассказали о будущем смягчении валютных ограничений. Сейчас страна следует соответствующей Дорожной карте, принятой в 2023 году.

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