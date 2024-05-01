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Нацбанк переглянув курс долара — офіційні дані

1 травня 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 2 травня — долар підскочив у ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара в українських обмінних пунктах дещо підвищився. Національний банк України (НБУ) затвердив на 2 травня 2024 року американську валюту на дещо вищому рівні.

Такі дані наводять пресслужба Нацбанку, а також сайти з моніторингу ситуації на ринку.

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Так, НБУ затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 39,63 грн (+0,12);
  • євро — 42,29 грн (-0,07);
  • злотий — 9,74 грн (-0,07).

Курс валют у банках

За даними видання Kurs, американська валюта подорожчала. У середньому долар купують за 39,45 грн (+0,05), продають — за 39,92 грн (+0,05). Євровалюта коштує у купівлі — 42,19 грн (-0,02), у продажу — 42,91 грн (0,00).

У державному ПриватБанку долар не змінився: у купівлі коштує 39,30 грн (0,00), у продажу —  39,90 грн (0,00). Райффайзен Банк купує за 39,30 грн (0,00), продає — за 39,85 грн (+0,07). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,50 грн (0,00), у продажу — 40,00 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар незначно подорожчав: купують за 39,77 грн (+0,02), продають — за 39,87 грн (+0,02). Євровалюта коштує дешевше у купівлі 42,70 грн (-0,05), під час продажу — 42,87 грн (-0,03).

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Нагадаємо, у Національному банку оновили правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Згідно з рішенням, доступ до таємниці надалі буде обмеженим.

Також Нацбанк пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.

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