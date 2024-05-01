Курс валют на 2 мая — доллар подскочил в цене

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в украинских обменных пунктах несколько повысился. Национальный банк Украины (НБУ) утвердил на 2 мая 2024 года американскую валюту тоже на более высоком уровне.

Такие данные приводят пресс-служба Нацбанка, а также сайты по мониторингу ситуации на рынке.

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Так, НБУ утвердил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 39,63 грн (+0,12);

евро — 42,29 грн (-0,07);

злотый — 9,74 грн (-0,07).

Курс валют в банках

По данным издания Kurs, американская валюта подорожала. В среднем доллар покупают за 39,45 грн (+0,05), продают — за 39,92 грн (+0,05). Евровалюта стоит в покупке — 42,19 грн (-0,02), в продаже — 42,91 грн (0,00).

В государственном ПриватБанке доллар не изменился: в покупке стоит 39,30 грн (0,00), в продаже — 39,90 грн (0,00). Райффайзен Банк покупает за 39,30 грн (0,00), продает — за 39,85 грн (+0,07). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,50 грн (0,00), в продаже — 40,00 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменных пунктах доллар незначительно подорожал: покупают за 39,77 грн (+0,02), продают — за 39,87 грн (+0,02). Евровалюта стоит дешевле в покупке 42,70 грн (-0,05), при продаже — 42,87 грн (-0,03).

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Напомним, в Национальном банке обновили правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Согласно решению, доступ к тайне будет ограничен.

Также Нацбанк объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными деньгами. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.