Курс долара — Нацбанк розповів, коли долар перестане штормити

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Національному банку України (НБУ) розповіли, що послідовна монетарна політика, спрямована на підтримання привабливості гривневих заощаджень, дозволить зберегти курсову стійкість. Зокрема, на етапі пом'якшення валютних обмежень.

Про це НБУ зазначив у квітневому Інфляційному звіті.

Читайте також:

Дії НБУ на валютному ринку

Як пояснили в НБУ, монетарні умови ще довгий час залишатимуться достатньо жорсткими навіть за умови зниження облікової ставки з четвертого кварталу поточного року. Це зумовлено очікуваннями щодо сповільнення інфляції та підвищення реальної дохідності гривневих інструментів.

"Тривале утримання облікової ставки на рівні 25%, запровадження інших заходів із підвищення привабливості заощаджень у гривні, зокрема за рахунок активізації конкуренції банків за строкові депозити, сприяли посиленню курсової стійкості. У тому числі завдяки цим заходам попит на гривневі інструменти почав зростати, тоді як на іноземну валюту – скоротився. Про це, зокрема, свідчило й суттєве зміцнення готівкового курсу гривні з початку 2023 року, яке позитивно позначилося на очікуваннях і підтримало тенденцію до сповільнення інфляції", — зауважує регулятор.

У НБУ наголошують, що жорсткі валютні обмеження мають "обмежувальний вплив на економічну активність". Тому, як визнає регулятор, здійснення валютної лібералізації у найближчій перспективі стає все актуальнішим.

Також там зауважили, що продовжується чистий приплив валюти в Україну завдяки істотним обсягам міжнародної допомоги.

"Загалом у цьому році обсяг надходжень від міжнародних партнерів може перевищити 42 млрд дол. США. Надходження від партнерів сприятимуть зростанню міжнародних резервів до близько 35 млрд дол. США станом на кінець року", — зазначили в Нацбанку.

Це посилить спроможність Центробанку надалі підтримувати курсову стійкість та поступово пом’якшувати валютні обмеження. Зокрема, з 2024 року нарощування експортних потоків та поступове повернення вимушених мігрантів додому сприятимуть зменшенню дефіциту поточного рахунку, який так само перекриватиметься великими обсягами зовнішнього офіційного фінансування, дасть змогу зберігати обсяг міжнародних резервів на нормальному рівні.

Який зараз курс валют

У понеділок в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,57, а продають за 37,67 грн, курс незначно знизився. Євро купують та продають дешевше — за 41,35, а продають за 41,40 грн.

Нагадаємо, у травні на українському готівковому ринку можливі певні коливання курсу долара. Це можуть спровокувати одразу кілька факторів, проте суттєвої девальвації національної валюти не очікується, вважають експерти.

Також ми писали, що за словами фінансиста Андрія Шевчишина, зараз валютний курс цілеспрямовано рухається до позначки у 39 гривень. Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середній курс долара цього року на рівні 40,7 гривні, тому саме такий рівень є орієнтовним для 2023 року.