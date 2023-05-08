Курс доллара — Нацбанк рассказал, когда доллар перестанет штормить

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, что последовательная монетарная политика, направленная на поддержание привлекательности гривневых сбережений позволит сохранить курсовую устойчивость. В частности, на этапе смягчения валютных ограничений.

Об этом НБУ отметил в апрельском Инфляционном отчете.

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Как пояснили в НБУ, монетарные условия еще долгое время будут оставаться достаточно жесткими даже при снижении учетной ставки с четвертого квартала текущего года. Это обусловлено ожиданиями замедления инфляции и повышения реальной доходности гривневых инструментов.

"Длительное удержание учетной ставки на уровне 25%, введение других мер по повышению привлекательности сбережений в гривне, в том числе за счет активизации конкуренции банков за срочные депозиты, способствовали усилению курсовой устойчивости. В том числе благодаря этим мерам спрос на гривневые инструменты начал расти, тогда как на иностранную валюту — сократился. Об этом, в частности, свидетельствовало и существенное укрепление наличного курса гривны с начала 2023 года, которое положительно отразилось на ожиданиях и поддержало тенденцию к замедлению инфляции", — отмечает регулятор.

В НБУ отмечают, что жесткие валютные ограничения оказывают "ограничительное влияние на экономическую активность". Поэтому, как признает регулятор, осуществление валютной либерализации в ближайшей перспективе становится все более актуальным.

Также там отметили, что продолжается чистый приток валюты в Украину благодаря существенным объемам международной помощи.

"В целом в этом году объем поступлений от международных партнеров может превысить 42 млрд долл. США. Поступления от партнеров будут способствовать росту международных резервов до около 35 млрд долл. США по состоянию на конец года", — отметили в Нацбанке.

Это усилит способность Центробанка в дальнейшем поддерживать курсовую устойчивость и постепенно смягчать валютные ограничения, позволит сохранять объем международных резервов на нормальном уровне.

Какой сейчас курс валют

В понедельник в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,57, а продают за 37,67 грн курс незначительно снизился. Евро покупают и продают дешевле — за 41,35, а продают за 41,40 грн.

Напомним, в мае на украинском наличном рынке возможны определенные колебания курса доллара. Это может спровоцировать сразу несколько факторов, однако существенной девальвации национальной валюты не ожидается, считают эксперты.

Также мы писали, что, по словам финансиста Андрея Шевчишина, сейчас валютный курс целенаправленно движется к отметке в 39 гривен. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует средний курс доллара в этом году на уровне 40,7 гривны, поэтому именно такой уровень является ориентировочным для 2023 года.