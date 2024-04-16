Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Нацбанк та Мінцифри запустили мультишеринг документів — як працює arrow

Нацбанк та Мінцифри запустили мультишеринг документів — як працює

16 квітня 2024 14:11
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
НБУ та Мінцифри спростили надання фінансових послуг через Дію
Смартфон у руках. Фото: pixabay
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні спростили обмін документами між банками, клієнтами та держателями державних реєстрів. Національний банк спільно з Міністерством цифрової трансформації запустили відповідний механізм.

Про це інформує пресцентр НБУ.

Читайте також:

Детальніше про комплексний мультишеринг

За даними пресслужби, проєкт значно спростить обмін документами між фінустановами клієнтами та держателями держреєстрів. Йдеться про "комплексний шеринг" — передачу копій електронних документів та окремих даних, що містяться в них, сформованих за допомогою мобільного застосунку держпослуг "Дія".

Завдяки технологічному механізму моделі "комплексного шерингу" банки зможуть отримати інформацію про клієнта з держреєстрів одним "пакетом" у застосунку.

Тобто тепер за допомогою застосунку "Дія" можна за один запит надати банківській установі одночасно як електронні копії кількох електронних документів, так і окрему інформацію про свій фінансовий стан.

"Раніше потрібно було надсилати електронні копії кожного цифрового документа окремо. Так, якщо таких документів, наприклад, 10, то доводилось 10 разів проходити одні й ті ж процедури щодо передавання електронних копій цифрових документів з різних державних реєстрів", —пояснюють в НБУ.

Шеринг документів є революційною технологією, що спростить документообіг, прибере зайві копії і заощадить час працівникам установ та споживачам.

"Завдяки мультишерингу українці зможуть через Дію ділитися не лише копіями і даними цифрових документів, а й довідок про доходи, ОК-5, ОК-7 за один раз у кілька кліків. Банк надсилає запит, а клієнт підтверджує його за допомогою Дія.Підпису, тож одразу бачить назву банківської установи, перелік необхідних документів і розуміє кому і які передає копії", — повідомили у Мінцифри.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з'явилася нова платіжна система "Прозора Мережа", яку ініціювала Незалежна асоціація банків. Поки що вона працює у тестовому режимі.

Також відомо, що Нацбанк анонсував впровадження нового функціоналу в системі ідентифікації BankID. Минулого року було зафіксовано вражаюче зростання використання системи.

НБУ
Дія
гроші
Мінцифри
документи
фінанси
послуги

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем