НБУ та Мінцифри спростили надання фінансових послуг через Дію

Нацбанк та Мінцифри запустили мультишеринг документів — як працює
В Україні спростили обмін документами між банками, клієнтами та держателями державних реєстрів. Національний банк спільно з Міністерством цифрової трансформації запустили відповідний механізм.
Про це інформує пресцентр НБУ.
Детальніше про комплексний мультишеринг
За даними пресслужби, проєкт значно спростить обмін документами між фінустановами клієнтами та держателями держреєстрів. Йдеться про "комплексний шеринг" — передачу копій електронних документів та окремих даних, що містяться в них, сформованих за допомогою мобільного застосунку держпослуг "Дія".
Завдяки технологічному механізму моделі "комплексного шерингу" банки зможуть отримати інформацію про клієнта з держреєстрів одним "пакетом" у застосунку.
Тобто тепер за допомогою застосунку "Дія" можна за один запит надати банківській установі одночасно як електронні копії кількох електронних документів, так і окрему інформацію про свій фінансовий стан.
"Раніше потрібно було надсилати електронні копії кожного цифрового документа окремо. Так, якщо таких документів, наприклад, 10, то доводилось 10 разів проходити одні й ті ж процедури щодо передавання електронних копій цифрових документів з різних державних реєстрів", —пояснюють в НБУ.
Шеринг документів є революційною технологією, що спростить документообіг, прибере зайві копії і заощадить час працівникам установ та споживачам.
"Завдяки мультишерингу українці зможуть через Дію ділитися не лише копіями і даними цифрових документів, а й довідок про доходи, ОК-5, ОК-7 за один раз у кілька кліків. Банк надсилає запит, а клієнт підтверджує його за допомогою Дія.Підпису, тож одразу бачить назву банківської установи, перелік необхідних документів і розуміє кому і які передає копії", — повідомили у Мінцифри.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні з'явилася нова платіжна система "Прозора Мережа", яку ініціювала Незалежна асоціація банків. Поки що вона працює у тестовому режимі.
Також відомо, що Нацбанк анонсував впровадження нового функціоналу в системі ідентифікації BankID. Минулого року було зафіксовано вражаюче зростання використання системи.
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