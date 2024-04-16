Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Нацбанк и Минцифры запустили мультишеринг документов — как работает arrow

Нацбанк и Минцифры запустили мультишеринг документов — как работает

16 апреля 2024 14:11
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
НБУ и Минцифры упростили предоставление финансовых услуг через Дію
Смартфон в руках. Фото: pixabay
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине упростили обмен документами между банками, клиентами и держателями государственных реестров. Национальный банк совместно с Министерством цифровой трансформации запустили соответствующий механизм.

Об этом информирует пресс-центр НБУ.

Читайте также:

Подробнее о комплексном мультишеринге

По данным пресс-службы, проект значительно упростит обмен документами между финучреждениями клиентами и держателями госреестров. Речь идет о "комплексном шеринге" — передаче копий электронных документов и содержащихся в них отдельных данных, сформированных с помощью мобильного приложения госуслуг "Дія".

Благодаря технологическому механизму модели "комплексного шеринга" банки смогут получить информацию о клиенте из госреестров одним "пакетом" в приложении.

То есть теперь с помощью приложения "Дія" можно по одному запросу предоставить банковскому учреждению одновременно как электронные копии нескольких электронных документов, так и отдельную информацию о своем финансовом состоянии.

"Раньше нужно было отправлять электронные копии каждого цифрового документа отдельно. Так, если таких документов, например, 10, то приходилось 10 раз проходить одни и те же процедуры по передаче электронных копий цифровых документов из разных государственных реестров", — объясняют в НБУ.

Шеринг документов является революционной технологией, которая упростит документооборот, уберет лишние копии и сэкономит время работникам учреждений и потребителей.

"Благодаря мультишерингу украинцы смогут через Дію делиться не только копиями и данными цифровых документов, но и справок о доходах, ОК-5, ОК-7 за один раз в несколько кликов. Банк посылает запрос, а клиент подтверждает его с помощью Дії. Підпису, поэтому сразу видит название банковского учреждения, перечень необходимых документов и понимает кому и какие передают копии", — сообщили в Минцифре.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине появилась новая платежная система "Прозора мережа", которую инициировала Независимая ассоциация банков. Пока она работает в тестовом режиме.

Также известно, что Нацбанк анонсировал внедрение нового функционала в системе идентификации BankID. В прошлом году был зафиксирован впечатляющий рост использования системы.

НБУ
Дия
деньги
Минцифры
документы
финансы
услуги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю