НБУ и Минцифры упростили предоставление финансовых услуг через Дію

Смартфон в руках. Фото: pixabay

В Украине упростили обмен документами между банками, клиентами и держателями государственных реестров. Национальный банк совместно с Министерством цифровой трансформации запустили соответствующий механизм.

Об этом информирует пресс-центр НБУ.

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Подробнее о комплексном мультишеринге

По данным пресс-службы, проект значительно упростит обмен документами между финучреждениями клиентами и держателями госреестров. Речь идет о "комплексном шеринге" — передаче копий электронных документов и содержащихся в них отдельных данных, сформированных с помощью мобильного приложения госуслуг "Дія".

Благодаря технологическому механизму модели "комплексного шеринга" банки смогут получить информацию о клиенте из госреестров одним "пакетом" в приложении.

То есть теперь с помощью приложения "Дія" можно по одному запросу предоставить банковскому учреждению одновременно как электронные копии нескольких электронных документов, так и отдельную информацию о своем финансовом состоянии.

"Раньше нужно было отправлять электронные копии каждого цифрового документа отдельно. Так, если таких документов, например, 10, то приходилось 10 раз проходить одни и те же процедуры по передаче электронных копий цифровых документов из разных государственных реестров", — объясняют в НБУ.

Шеринг документов является революционной технологией, которая упростит документооборот, уберет лишние копии и сэкономит время работникам учреждений и потребителей.

"Благодаря мультишерингу украинцы смогут через Дію делиться не только копиями и данными цифровых документов, но и справок о доходах, ОК-5, ОК-7 за один раз в несколько кликов. Банк посылает запрос, а клиент подтверждает его с помощью Дії. Підпису, поэтому сразу видит название банковского учреждения, перечень необходимых документов и понимает кому и какие передают копии", — сообщили в Минцифре.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине появилась новая платежная система "Прозора мережа", которую инициировала Независимая ассоциация банков. Пока она работает в тестовом режиме.

Также известно, что Нацбанк анонсировал внедрение нового функционала в системе идентификации BankID. В прошлом году был зафиксирован впечатляющий рост использования системы.