Прозора мережа — в Україні створили нову платіжну систему

Смартфон у руках. Фото: pixabay

В Україні з'явилася нова платіжна система "Прозора Мережа", яку ініціювала Незалежна асоціація банків. Поки що вона працює у тестовому режимі.

Про це поінформувала пресслужба Асоціації.

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Переваги "Прозорої Мережі"

Як зазначають в Асоціації, запуск платіжної системи підтримала також банківська спільнота, бізнес, міжнародні партнери.

Очікується, що у наступні два роки "Прозора Мережа" набере популярності та оброблятиме:

щонайменше 30% всіх роздрібних платежів;

80% грошових переказів усередині країни.

За словами голови ради НАБУ Володимира Мудрого, таким чином асоціація стала майданчиком для інноваційних проєктів.

"Це наш тестовий проєкт, як стати не тільки асоціацією, яка допомагає, а й майданчиком для запуску нових інноваційних проєктів на ринку", — повідомив він.

Система "Прозора Мережа" побудована на базі Системи електронних платежів НБУ (СЕП), забезпечить відсутність посередників між фінустановами та відповідність нормам законодавства.

Завдяки новій платіжній системі стане можливо:

здійснювати розрахунок за кілька секунд;

робити безплатні P2P перекази;

мати вдвічі нижчі комісії для продавців на відміну від інших платіжних систем.

Як скористатися новою системою

Для того, щоб скористатися новою системою, українці повинні мати мобільний застосунок свого банку. Надалі потрібно:

під час розрахунку в магазині — показати чи відсканувати QR-код;

для онлайн-оплати в інтернеті — обрати на пункт "Прозора Мережа", підтвердивши платіж;

під час P2P-переказу — знайти родича, друга знайомого в телефонній книжці, надіслати QR-код або посилання через будь-який месенджер.

Деталі щодо роботи "Прозорої Мережі" оприлюднені на сайті prozora.network.

Джерело: prozora.network

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нацбанк анонсував впровадження нового функціоналу в системі ідентифікації BankID. Минулого року було зафіксовано вражаюче зростання використання системи.

Також відомо, що НБУ продовжив співпрацю з Міністерством фінансів США з метою захисту банківського та фінансового сектору від кіберзагроз. Йдеться про підписання меморандуму про взаємодію та співробітництво у сфері кібербезпеки.