НБУ зменшив облікову ставку — як це вплине на економіку України

Будівля Нацбанку України. Фото: УНІАН

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення про зниження облікової ставки на один відсотковий пункт до 13,5%, починаючи з 26 квітня 2024 року. Крім того, Нацбанк зменшив розміри ставок за депозитними сертифікатами овернайт і тримісячними депозитними сертифікатами, а також ставки за кредитами рефінансування.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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"Ураховуючи послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики. Це дасть змогу підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності", — повідомив глава НБУ Андрій Пишний.

Національний банк зменшив розміри ставок за депозитними сертифікатами овернайт і тримісячними депозитними сертифікатами — до 13,5% та 16,5% відповідно.

Також Нацбанк вирішив суттєво знизити ставки за кредитами рефінансування — на два відсоткових пункти до 17,5%. У зв'язку з циклом пом'якшення процентної політики, стає менш виправданим утримання значної різниці між ставкою за кредитами рефінансування та обліковою ставкою.

Національний банк також прогнозує помірне посилення інфляційного тиску у поточному році через очікуване вичерпання ефектів більших врожаїв минулого року, подальше відновлення споживання та зростання витрат бізнесу в умовах війни.

Згідно з базовим сценарієм, Національний банк передбачає зниження облікової ставки до 13% у поточному році.

У січні облікова ставка не змінювалась, а у березні вона була знижена до 14,5%.

Облікова ставка – еквівалент вартості грошей в економіці. За цією ставкою НБУ надає кошти комерційним банкам, а ті, у свою чергу, кредитують фізосіб та юридичних осіб.

Облікова ставка впливає на вартість кредитних ресурсів. Підвищення облікової ставки говорить про зростання рівня інфляції та падіння темпів економічного зростання в країні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) розповіли про зростання обсягів касових оборотів банків за перший квартал 2024 року. Зокрема, фіксують стрибок видачі готівки з кас українських фінустанов.

Ми також писали, що у Національному банку України (НБУ) підрахували, скільки готівки є на руках в українців станом на 1 квітня 2024 року. Стверджують, що грошей побільшало на 16 млрд гривень.