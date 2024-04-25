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Нацбанк второй раз подряд снизил учетную ставку — что известно

25 апреля 2024 15:27
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
НБУ снизил учетную ставку — как это повлияет на экономику Украины
Здание Национального банка Украины. Фото: УНИАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение о снижении учетной ставки на один процентный пункт до 13,5%, начиная с 26 апреля 2024 года. Кроме того, Нацбанк снизил размеры ставок по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам, а также ставки по кредитам рефинансирования.

Об этом сообщает прессслужба НБУ.

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"Учитывая ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, а также снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки, Национальный банк продолжает цикл смягчения процентной политики. Это позволит поддержать развитие кредитования и восстановление экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности", — сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Национальный банк уменьшил размеры ставок по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам — до 13,5% и 16,5% соответственно.

Также Нацбанк решил существенно снизить ставки по кредитам рефинансирования – на два процентных пункта до 17,5%. В связи с циклом смягчения процентной политики становится менее оправданным содержание значительной разницы между ставкой по кредитам рефинансирования и учетной ставкой.

Национальный банк также прогнозирует умеренное усиление инфляционного давления в текущем году из-за ожидаемого исчерпания эффектов больших урожаев в прошлом году, последующего возобновления потребления и роста расходов бизнеса в условиях войны.

Согласно базовому сценарию, Национальный банк предусматривает снижение учетной ставки до 13% в текущем году.

В январе учетная ставка не изменялась, а в марте она была снижена до 14,5%.

Учетная ставка — эквивалент стоимости денег в экономике. По этой ставке НБУ предоставляет средства коммерческим банкам, а те кредитуют физлиц и юридических лиц.

Учетная ставка оказывает влияние на стоимость кредитных ресурсов. Повышение учетной ставки говорит о росте уровня инфляции и падении темпов экономического роста в стране.

Что еще нужно знать

Напомним, в Национальном банке Украины рассказали о росте объемов кассовых оборотов банков за первый квартал 2024 года. В частности, фиксируют скачок выдачи наличных из касс украинских финучреждений.

Мы также писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) подсчитали, сколько наличных на руках у украинцев по состоянию на 1 апреля 2024 года. Утверждают, что денег стало больше на 16 млрд гривен.

НБУ
учетная ставка
банки
инфляция
Андрей Пышный

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