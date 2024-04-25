НБУ розповів про різкий стрибок обсягів касових оборотів банків у 2024 році

Американська валюта. Фото: minfin.com.ua

У Національному банку України (НБУ) розповіли про зростання обсягів касових оборотів банків за перший квартал 2024 року. Зокрема, фіксують стрибок видачі готівки з кас українських фінустанов.

Про це свідчать дані НБУ.

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Зростання операцій з готівкою в касах банків

За інформацією Нацбанку, обсяг надходжень готівки до кас банків у січні–березні цього року сягнув 629,8 млрд грн, що на 4,8% більше проти аналогічного періоду минулого року.

Обсяги видачі готівки з кас банків за минулий рік зросли суттєвіше, на 14,8%, до 649,1 млрд грн.

Це продиктовано пожвавленням економічної активності. Зокрема, цьому посприяло:

підвищення заробітних та соціальних виплат громадянам;

збереження стійкої ситуації на валютному ринку;

низька інфляція;

сезонні чинники.

З початку цього року найбільші обсяги готівки з кас традиційно видавалися на (% від загального обсягу видатків):

операції клієнтів з використанням платіжних карток — 85% (адже через воєнний стан, готівка залишається доступним та швидким платіжним інструментом для фінансових операцій);

підкріплення операторів поштового зв’язку — 4%;

придбання іноземної валюти у клієнтів — 3,1%.

Найбільші джерелами надходжень готівки у каси банків (% від обсягу надходжень) від:

торговельної виручки — 31,8%;

операцій клієнтів з використанням карток — 24,1%;

надходжень від продажу іноземної валюти — 16,5%.

"Обсяги касових оборотів банків (як за надходженням, так і видачею з кас) за І квартал 2024 року перевищують в середньому на 16% показники І кварталу 2021 року, що свідчить про поступове відновлення економічної активності", — йдеться у повідомлення НБУ.

Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку підрахували, скільки готівки є на руках в українців станом на 1 квітня 2024 року. Стверджують, що грошей побільшало на 16 млрд гривень.

Також НБУ змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на здійснення валютних операцій у разі надходження клопотань від Кабінету міністрів. Такий крок ухвалив у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.