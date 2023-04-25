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Нацбанк віддасть до держбюджету рекордну суму прибутку: деталі

25 квітня 2023 10:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нацбанк планує віддати до держбюджету рекордну суму доходу
Національний банк України у Києві. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) розповіли про плани перерахувати до державної казни рекордну у своїй історії суму прибутку. Йдеться про 72 млрд гривень.

Про це поінформувала пресслужба Центробанку після затвердження консолідованої фінансової звітності за 2022 рік.

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Деталі

Як зазначають у Нацбанку, мають намір віддати у держбюджет 80% від прибутку за минулий рік, що становив 91 млрд гривень.

Решту прибутку — 19,2 млрд гривень — спрямують у резерви НБУ.

"Національний банк перерахує до державного бюджету найбільшу у своїй історії суму частини прибутку до розподілу — 71,87 млрд грн. Ці кошти стануть вагомим внеском в посилення обороноздатності нашої країни в умовах війни та наближатимуть перемогу", — прокоментував таке рішення керівник Нацбанку Андрій Пишний.

Варто зауважити, що 2022 року Нацбанк перерахував до бюджету лише 18,8 млрд гривень прибутку, 2021-го — 24,4 млрд гривень.

Нагадаємо, український Центральний банк більше не покриватиме дефіцит бюджету за рахунок друкування нових банкнот. Регулятор вирішив відмовитися цього року від такої практики.

Також ми писали, що у 2022 році загальний обсяг видатків з державного бюджету становив 2,227 трлн гривень. Йдеться про фінансування заробітних плат, закупівлю товарів та послуг, а також соціальної підтримки громадян, обслуговування боргу.

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