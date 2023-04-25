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Нацбанк отдаст в госбюджет рекордную сумму прибыли: детали

25 апреля 2023 10:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нацбанк планирует отдать в госбюджет рекордную сумму дохода
Национальный банк в Киеве. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали о планах перечислить в государственную казну рекордную в своей истории сумму прибыли. Речь идет о 72 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Центробанка после утверждения консолидированной финансовой отчетности за 2022 год.

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Как отмечают в Нацбанке, намерены отдать в госбюджет 80% от прибыли за прошлый год, что составило 91 млрд гривен.

Остальную прибыль — 19,2 млрд гривен — направят в резервы НБУ.

"Национальный банк перечислит в государственный бюджет наибольшую в своей истории сумму части прибыли к распределению — 71,87 млрд грн. Эти средства станут весомым вкладом в усиление обороноспособности нашей страны в условиях войны и будут приближать победу", — прокомментировал такое решение руководитель Нацбанка Андрей Пышный.

Стоит отметить, что в 2022 году Нацбанк перечислил в бюджет только 18,8 млрд гривен прибыли, в 2021-м — 24,4 млрд гривен.

Напомним, украинский Центральный банк больше не будет покрывать дефицит бюджета за счет печати новых банкнот. Регулятор решил отказаться в этом году от такой практики.

Также мы писали, что в 2022 году общий объем расходов из государственного бюджета составил 2,227 трлн гривен. Речь идет о финансировании заработных плат, закупке товаров и услуг, а также социальной поддержке граждан, обслуживании долга.

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