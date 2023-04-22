Курс гривні — НБУ різко посилив підтримку нацвалюти

НБУ різко посилив підтримку курсу гривні: скільки валюти продав з резервів
Національний банк України (НБУ) упродовж 17 — 21 квітня продав на міжбанківському валютному ринку значно більше суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Обсяг продажу валюти зріс удвічі
Про це свідчать дані Центробанку.
Як збільшився продаж валюти
Як зазначають у Національному банку, упродовж тижня регулятор на міжбанку продав з резервів понад 560 млн доларів, водночас нічого не викупив.
При цьому тижнем раніше продав 242,92 млн доларів. НБУ за останні три тижні купив тільки 1 млн доларів.
Починаючи з кінця травня минулого року Нацбанк почав продавати близько 1 млрд доларів з резервів щотижня для того, щоб збалансувати міжбанк. Після підвищення курсу долара на 25%, до 36,6 грн, у липні ситуацію вдалося стабілізувати, а тижневі продажі валюти вже трималися в межах 500 млн доларів.
Регулятор продає валюту з резервів для стримування тиску на валютному ринку, спричиненого емісією гривні, та балансування ринку експортерів та імпортерів для утримання фіксованого курсу. З початку року НБУ відмовився від "друку гривні".
Що ще варто знати
Нагадаємо, днями Національний банк констатував рекордне падіння курсу американської валюти. У березні цього року на валютному ринку середній курс готівкового долара у продажу втратив 3,4%, опустившись до позначки 38,55 гривні — мінімуму з літа 2022 року.
Також ми писали, що в Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Тепер вони перевищують 32 млрд доларів.