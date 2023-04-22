Курс гривні — НБУ різко посилив підтримку нацвалюти

Будівля Національного банку України. Фото: УНІАН

Національний банк України (НБУ) упродовж 17 — 21 квітня продав на міжбанківському валютному ринку значно більше суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Обсяг продажу валюти зріс удвічі

Про це свідчать дані Центробанку.

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Як збільшився продаж валюти

Як зазначають у Національному банку, упродовж тижня регулятор на міжбанку продав з резервів понад 560 млн доларів, водночас нічого не викупив.

При цьому тижнем раніше продав 242,92 млн доларів. НБУ за останні три тижні купив тільки 1 млн доларів.

Починаючи з кінця травня минулого року Нацбанк почав продавати близько 1 млрд доларів з резервів щотижня для того, щоб збалансувати міжбанк. Після підвищення курсу долара на 25%, до 36,6 грн, у липні ситуацію вдалося стабілізувати, а тижневі продажі валюти вже трималися в межах 500 млн доларів.

Регулятор продає валюту з резервів для стримування тиску на валютному ринку, спричиненого емісією гривні, та балансування ринку експортерів та імпортерів для утримання фіксованого курсу. З початку року НБУ відмовився від "друку гривні".

Що ще варто знати

Нагадаємо, днями Національний банк констатував рекордне падіння курсу американської валюти. У березні цього року на валютному ринку середній курс готівкового долара у продажу втратив 3,4%, опустившись до позначки 38,55 гривні — мінімуму з літа 2022 року.

Також ми писали, що в Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Тепер вони перевищують 32 млрд доларів.