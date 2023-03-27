Нацбанк отказался от печати гривны – причины

Регулятор решил отказаться от этой "опасной" практики

Украинский Центральный банк больше не будет покрывать дефицит бюджета за счет печати новых банкнот. Регулятор решил отказаться от этой "опасной" практики.

О таких намерениях рассказал глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный в интервью изданию Financial Times.

Угрозы от печати нацвалюты

"Национальный банк больше не будет прибегать к "опасному" печатанию денег для денежного финансирования государственных расходов", — заявил глава НБУ.

По словам чиновника, подобная практика создала огромные риски для макрофинансовой стабильности, когда в прошлом году Украина была вынуждена печатать миллиарды гривен, за которые Нацбанк покупал у Министерства финансов облигации государственного займа. Это было быстрое лечение, но очень опасное, заметил он.

Пышный рассказал, что решение прекратить печать денег на покрытие расходов государства вызвало прямой конфликт с украинским правительством. Однако, как отметил глава НБУ, он был исчерпан, а сторонам удалось прийти к взаимопониманию.

Он также поделился стратегией работы национального регулятора.

"Целью сейчас является поглощение чрезмерной ликвидности путем усиления резервных требований к банкам и постепенное возвращение к плавающему обменному курсу", — добавил Пышный.

Когда перестали запускать "печатный станок"

В январе текущего года Национальный банк впервые за время войны не запускал "печатный станок". Наполнение государственного бюджета состоялось без эмиссии гривны. Об этом сообщали ранее в Комитете по финансам, налоговой и таможенной политике ВР.

Известно, что весь прошедший военный год Нацбанк проводил эмиссию гривны. Летом и дальше — в гораздо меньших объемах, чем в первые месяцы полномасштабной войны.

Хотя в Центробанке отмечалось, что монетизация не способна решить проблемы экономики и бюджета, правительство продолжало полагаться на эмиссию денег Национальным банком, которая постепенно превратилась в основной источник финансирования дефицита бюджета, рассказывали ранее эксперты.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2022 году общий объем расходов из государственного бюджета составил 2,227 трлн гривен. Речь идет о финансировании заработных плат, закупке товаров и услуг, а также социальной поддержке граждан, обслуживании долга.

Также мы писали, что НБУ на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке значительно большую сумму долларов для поддержки курса национальной валюты. Объем продаж вырос на 119,3 млн долларов, на прошлой неделе — примерно на столько же.