Курс валют скільки — коштують долар та євро 27 березня

Курс валют в Україні 27 березня: скільки коштують долар та євро
У понеділок, 27 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро знизився у ціні, а долар залишається незмінним.
Про це свідчать дані Нацбанку.
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Офіційний курс валют
За цією інформацією, НБУ встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,31 (-51 коп.) та 39,70 грн (-52 коп.) у продажу.
Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
Курс валют в обмінниках
В обмінних пунктах долар у середньому купують за 38,25 та за 38,40 — продають. Євро купують за 41,00, а продають за 41,20.
Курс долара в банках
ПриватБанк — 37,85 грн (+10 коп.) — 38,35 грн (+10 коп.);
Ощадбанк — 38,15 грн (-5 коп.) — 38,90 грн;
Укрексімбанк — 38,20 грн (+5 коп.) — 38,80 грн;
"Райффайзен" — 38,15 грн (+15 коп.) — 38,70 грн (-10 коп.);
ПУМБ — 38,00 грн — 38,75 грн.
Нагадаємо, українські банки підвищили за місяць середні відсоткові ставки за новими кредитами для домогосподарств на 0,6%. Зростання за валютними становило 0,8%.
ПриватБанк увів нові правила використання кредитних грошей для клієнтів. Так, якщо банк вважатиме, що операції матимуть високий ризик із погашення, вони стануть недоступні.