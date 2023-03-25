Курс гривні — НБУ посилив підтримку курсу продажем валюти

Обсяг продажу зріс на 119,3 млн доларів

Національний банк України (НБУ) минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно більшу суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Обсяг продажу зріс на 119,3 млн доларів, попереднього тижня — приблизно на стільки ж.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як скоротився продаж валюти

Як зазначають у Національному банку, обсяг чистого продажу валюти на міжбанку у період з 20 по 24 березня збільшився до 495,5 млн доларів. У попередні тижні Нацбанк продавав значно менші суми — 376,2 млн та 277,9 млн доларів відповідно. При цьому НБУ не купував валюту минулого тижня.

Нацбанк з початку року продав на міжбанку 6,9 млрд доларів, а купив 61,3 млн доларів.

На готівковому ринку американська валюта за підсумками тижня подешевшала на 0,3 грн, до близько 38,45 грн.

Валютні інтервенції

Нацбанк з кінця травня минулого року на тлі складної воєнної ситуації в країні продавав близько 1 млрд доларів з резервів щотижня для балансування міжбанківського банку. Тільки після підвищення курсу на 25% до 36,6 грн за долар у липня ситуація стабілізувалася, а щотижневі продажі валюти стали менші — не перевищували пів мільярда.

Протягом 2022 року Нацбанк купив на міжбанку 3 267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26,381 млрд доларів і 1 789,11 млн євро.

НБУ використовує продаж валюти зі своїх резервів для того, щоб стримати тиск на валютному ринку, спричинений емісією нацвалюти. Окрім того, продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів з метою утримання фіксованого курсу.

Для порівняння, у 2021 році НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 3 690,7 млн доларів і продав 1 275,7 млн доларів.

Нагадаємо, у Національному банку розповіли про можливість скасування всіх валютних обмежень, встановлених під час війни. Зараз це зробити не дозволяють ризики, які досі несуть загрози для макрофінансової стабільності країни.

Також у НБУ оцінили загрози для українського банківського сектора банкрутство великих банків Сполучених Штатів та Європи. Там вже закрились кілька фінустанов.