НБУ остановил ввоз золота в Украину — в чем причина

Слитки золота. Фото: Bloomberg

Национальный банк Украины (НБУ) ввел валютные ограничения, сначала сократившие объем золота, который банки могли ввозить в Украину, а затем полностью запретили импорт драгоценного металла. То есть, ни один украинский банк не осуществляет импорт золота.

Об этом рассказали участники круглого стола "Рынок продаж золота во время войны", проведенного "Финансовым клубом".

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По словам замруководителя управления межбанковских операций "ПриватБанка" Юлии Захаровой, украинский рынок базировался именно на импорте банковского металла.

"Сейчас ни один банк не осуществляет импорт. Нет импорта — нет рынка", — пояснила она.

Почему Нацбанк запретил банкам ввозить золото

Национальный банк Украины постановлением №18 заблокировал ввоз золота из-за роста спроса со стороны населения.

"Во время периодов нестабильности возникает усиленный спрос на драгоценные металлы. Поскольку этот спрос невозможно удовлетворить, возник дефицит. Во-первых, проблематично купить физический металл. Во-вторых, выросли цены", — пояснил начальник управления дилинговых операций РВС Банка Максим Марченко.

В то же время директор департамента межбанковского бизнеса РВС Банка Елена Ищенко отметила, что из-за дефицита на рынке цена на золото в Украине уже на 10% выше мировой.

"У нас была попытка завозить металлы во время войны. После переписки с НБУ мы все же прекратили эту деятельность", — сказала она.

Сколько золота импортировала Украина с 2020 года

Глава Ассоциации участников рынка банковских металлов Украины Алла Ищенко сообщила о резком сокращении официального импорта золота:

в 2020-2021 годах в Украину завозилось по 2 тонны золота;

в 2022-2023 годах — по 1 тонне;

в первом квартале 2024 года было завезено незначительное количество.

"За эти годы доля банковского золота в слитках высокой пробы не превышала даже 0,2% от общего товарного импорта в Украину", — отметила она.

Ищенко отметила, что практически все золото в Украину завозили банки, а суммы были незначительны:

в 2023-м в Украину ввезли золота на 78 млн долларов — на ту же сумму, что и секондхенд;

в 2021 импорт золота составил 111 млн дол. — равнялся импорту чемоданов, сумок и футляров в денежном выражении.

Она добавила, что до начала полномасштабного вторжения металлы занимали всего 2% от общего импорта валют. После начала — 0,85%.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины запретил ломбардам принимать в залог по кредитам дроны, тепловизоры и другие товары двойного использования с 4 мая. Этот запрет также распространяется на банки.

Мы также сообщали, что Национальный банк Украины опубликовал новое валютное постановление по номеру 56, существенно смягчающее ограничения в области валютных операций для бизнеса. Этот пакет изменений является значительным смягчением валютных правил с начала войны.