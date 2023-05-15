Нацбанк знову посилив підтримку курсу гривні

Будівля Національного банку України в Києві. Фото: National Bank Of Ukraine/Flickr

Національний банк України (НБУ) упродовж останнього тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно більше суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Обсяг продажів валюти зріс удвічі проти показника місяцем раніше.

Про це свідчать дані Центробанку.

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Як збільшився продаж валюти

Як зазначають у Національному банку, упродовж тижня регулятор на міжбанку продав з резервів понад 552,2 млн дол., водночас викупив лише 16,47 млн дол.

Варто зауважити, що НБУ почав більше продавати валюти із середини квітня. До того фіксувалися найнижчі показники за весь час війни. Так, зокрема на початку квітня регулятор продав 242,9 млн доларів за тиждень, що практично удвічі більше.

Підтримка гривні НБУ

Загалом з початку 2023 року Нацбанк продав на міжбанку 9,44 млрд дол., а купив 97,3 млн дол. За 2022 рік продав 26,4 млрд дол. та 1,79 млрд євро, а придбав 3,3 млрд дол. і 110,9 млн євро.

Починаючи з кінця травня минулого року Нацбанк почав продавати близько 1 млрд доларів з резервів щотижня для того, щоб збалансувати міжбанк. Після підвищення курсу долара на 25%, до 36,6 грн, у липні ситуацію вдалося стабілізувати, а тижневі продажі валюти вже трималися в межах 500 млн доларів.

Регулятор продає валюту з резервів для стримування тиску на валютному ринку, спричиненого емісією гривні, та балансування ринку експортерів та імпортерів для утримання фіксованого курсу. З початку року НБУ відмовився від "друку гривні".

Що ще варто знати

Нагадаємо, на думку експертів, в Україні на готівковому ринку за певних подій може різко підвищитися курс американської валюти. Це може відбутися вже в травні 2023 року.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.