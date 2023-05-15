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Нацбанк снова усилил поддержку курса гривны

15 мая 2023 12:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нацбанк снова усилил поддержку курса гривны
Здание Национального банка в Киеве. Фото: National Bank Of Ukraine/Flickr
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) за последнюю неделю продал на межбанковском валютном рынке значительно больше суммы долларов для поддержания курса национальной валюты. Объем продаж валюты вырос вдвое против показателя месяцем ранее.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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Как увеличилась продажа валюты

Как отмечают в Национальном банке, в течение недели регулятор на межбанке продал из резервов более 552,2 млн долл., в то же время выкупил только 16,47 млн долл.

Следует отметить, что НБУ начал больше продавать валюты с середины апреля. Тогда же фиксировались самые низкие показатели за все время войны. Так, в частности, в начале апреля регулятор продал 242,9 млн долларов в неделю, что практически вдвое больше, чем сейчас.

Поддержка гривны НБУ

В целом, с начала 2023 года Нацбанк продал на межбанке 9,44 млрд долл., а купил 97,3 млн дол. За 2022 год продал 26,4 млрд. дол. и 1,79 млрд. евро, а приобрел 3,3 млрд. дол. и 110,9 млн. евро.

Начиная с конца мая прошлого года, Нацбанк начал продавать около 1 млрд долларов из резервов еженедельно для того, чтобы сбалансировать межбанк. После повышения курса доллара на 25%, до 36,6 грн, в июле ситуацию удалось стабилизировать, а недельные продажи валюты уже держались в пределах 500 млн долларов.

Регулятор продает валюту из резервов для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны, и балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса. С начала года НБУ отказался от "печати гривны".

Что еще стоит знать

Напомним, по мнению экспертов, в Украине на наличном рынке при определенных событиях может резко повыситься курс американской валюты. Это может произойти уже в мае 2023 года.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

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