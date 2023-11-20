Курс валют — Нацбанк значно посилив підтримку гривні

Будівля НБУ. Фото: NBU

Національний банк України (НБУ) за останній тиждень посилив підтримку курсу гривні. Продав значно більшу суму іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Про це свідчить інформація Нацбанку.

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Продаж доларів із резервів

Як зазначається, Національний банк збільшив обсяг продажу доларів із резервів практично удвічі. Так, 13-17 листопада продав на міжбанку 720,6 млн доларів. Для порівняння — минулого тижня НБУ продав із резервів 387,84 млн доларів.

Загалом обсяг продажу валюти останнього тижня значно перевищив середні інтервенції Нацбанку з початку року у 523 млн доларів.

При цьому з початку 2023-го регулятор продав на міжбанку 24,075 млрд доларів.

Підтримка гривні під час війни

Національний банк, здійснюючи продажі валюти на міжбанківському ринку, знижує курсовий тиск на національну валюту, чим нівелює ринкові валютні коливання і загалом підтримує поточний курс гривні.

З кінця травня 2022-го НБУ був вимушений піти на серйозний крок із продажу близько 1 млрд доларів з резервів щотижня. Такі дії дозволили збалансувати ситуацію на міжбанку.

Який зараз курс долара

На готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 37,74 грн. У купівлі — 37,24 грн (-0,02), в продажу — 37,79 (0,00). Євро коштує у купівлі 39,99 грн (+0,02), у продажу — 40,92 грн (+0,02).

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські громадяни зберігають на депозитах у фінустановах більше одного трильйона гривень. Найбільший обсяг коштів вкладників припадає на державні банки.

Також ми писали, що у 2023 році Національному банку вдалося зупинити емісійне фінансування державного бюджету, до якого вдались під час повномасштабної війни. Чи повернуться до друку грошей у майбутньому, залежатиме від повноти фінансової підтримки міжнародних партнерів.