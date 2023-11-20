Курс валют — Нацбанк значительно усилил поддержку гривны

Здание НБУ. Фото: NBU

Национальный банк Украины (НБУ) за последнюю неделю усилил поддержку курса гривны. Продал гораздо большую сумму иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.

Об этом свидетельствует информация Нацбанка.

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Продажа долларов из резервов

Как отмечается, Национальный банк увеличил объем продаж долларов из резервов практически вдвое. Так, 13-17 ноября продал на межбанке 720,6 млн долларов. Для сравнения — на прошлой неделе НБУ продал из резервов 387,84 млн долларов.

В целом объем продаж валюты на последней неделе значительно превысил средние интервенции Нацбанка с начала года в 523 млн долларов.

При этом с начала 2023-го регулятор продал на межбанке 24,075 млрд долларов.

Поддержка гривны во время войны

Национальный банк, осуществляя продажи валюты на межбанковском рынке, снижает курсовое давление на национальную валюту, чем нивелирует рыночные валютные колебания и поддерживает текущий курс гривны.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден пойти на серьезный шаг по продаже около 1 млрд долларов из резервов еженедельно. Такие действия позволили сбалансировать ситуацию на межбанке.

Какой сейчас курс доллара

На наличном рынке американская валюта в среднем стоит 37,74 грн. В покупке — 37,24 грн (-0,02), в продаже — 37,79 (0,00). Евро стоит в покупке 39,99 грн (+0,02), в продаже — 40,92 грн (+0,02).

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане хранят на депозитах у финучреждений более одного триллиона гривен. Наибольший объем вкладчиков приходится на государственные банки.

Также мы писали, что в 2023 году Национальному банку удалось остановить эмиссионное финансирование государственного бюджета, к которому прибегли во время полномасштабной войны. Вернутся ли к печати денег в будущем, будет зависеть от полноты финансовой поддержки международных партнеров.