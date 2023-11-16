Емісія гривні — НБУ розповів, чи вдасться уникнути друку грошей у 2024-му

Голова НБУ Андрій Пишний. Фото: УП

У 2023 році Національному банку вдалося зупинити емісійне фінансування державного бюджету, до якого вдались під час повномасштабної війни. Чи повернуться до друку грошей у майбутньому, залежатиме від повноти фінансової підтримки міжнародних партнерів.

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю канадському медіа The Globe and Mail.

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Завдяки чому вдалося уникнути "друку коштів"

Як зазначив Андрій Пишний, відмова від емісії гривні для покриття дефіциту бюджету стала одним із першочергових завдань після призначення на посаду очільника НБУ через вісім місяців після початку повномасштабного російського вторгнення.

Так, торік уряд залучив близько 12 млрд доларів від грошової емісії та ще 2,6 млрд доларів, забравши прибуток Нацбанку за 2021-22 роки.

Він зауважив, що у 2023 році уникнути "друку коштів" вдалося завдяки консолідації міжнародної допомоги, а також активізації внутрішнього боргового ринку.

З цією метою Нацбанк спільно з Міністерством фінансів вели інтенсивну роботу з переговорів щодо фінансової допомоги для покриття бюджетного дефіциту, який за прогнозами у 2023-му зросте до безпрецедентних 29% ВВП, адже уряд покриває витрати війни.

Зокрема, фінансову підтримку надали Міжнародний валютний фонд (МВФ), країни "Групи семи", зокрема США, інші країни-донори. Цьогоріч Україна має отримати близько 45 млрд доларів кредитів та грантів.

Проте влада уже занепокоєна тим, що період легкого доступу до міжнародного фінансування може залишитись у минулому. Тоді як Україна ще довго потребуватиме величезного фінансування, навіть за умови завершення війни у 2024 році. Ще навесні МВФ спрогнозував, що у 2023-26 році дефіцит зовнішнього фінансування України становитиме від 123,5 до 148,7 млрд доларів. У Мінфіні вже попередили, що донори поволі втомлюються з наближенням третього року війни, а Сполучені Штати переключаються на підтримку Ізраїлю у війні.

"Цього року ми змушені були докласти всіх зусиль, щоб уникнути емісійного фінансування. Важливо, щоб наші партнери залишилися з нами й наступного року. Міжнародна фінансова підтримка залишається для нас критично важливою і буде такою ще певний час", — додав Андрій Пишний.

Що ще варто знати

За оцінками НБУ, в 2024 році навіть в умовах збереження високих безпекових ризиків реальні доходи населення поступово зростатимуть завдяки відновленню економічної активності та збереженню м’якої фіскальної політики центробанку.

Також ми писали, що Міжнародний валютний фонд нещодавно поновив свої прогнози щодо економічного розвитку України. У фонді очікують на збільшення ВВП країни на 4,5% до кінця поточного року.

У найближчі 25 років — до 2049-го — Україна має виплатити понад 7 трильйонів гривень зовнішніх та внутрішніх боргів (в еквіваленті).