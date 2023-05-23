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Нацкомісія назвала реальний розмір тарифу на електрику

23 травня 2023 10:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нацкомісія назвала реальний розмір тарифу на електрику
Працівник сфери енергетики. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), назвала реальний розмір тарифу на електроенергію для населення. Чинний тариф покриває лише третину витрат.

Про це інформує галузеве видання ExPro, посилаючись на коментар представників НКРЕКП.

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Який реальний розмір тарифу на електрику

За інформацією Нацкомісії, чинний тариф на електрику для населення покриває тільки 28% витрат на виробництво, транспортування, а також сплату податків.

За розрахунками фахівців, ринкова вартість електричної енергії для кінцевих споживачів, зокрема й побутових, є суттєво вищою за нинішню фіксовану ціну, і становить близько 5,5 грн за кВт-год.

Йдеться про чотири складові:

  • середньозважена вартість купівлі-продажу електрики на ринку на "добу вперед" за березень — 3,24 грн/кВт-год;
  • тариф на послуги з передачі з 1 квітня — 0,43 грн/кВт-год;
  • середньозважений тариф на послуги з розподілу електрики для другого класу напруги — 1,32 грн/кВт-год;
  • середньозважений тариф на послуги постачальника універсальних послуг, а також 20% ПДВ — 0,115 грн/кВт-год.

Середньозважена фіксована вартість на електричну енергію для населення зараз становить 1,56 грн/кВт-год із урахуванням ПДВ, наголосили в Нацкомісії.

Нагадаємо, раніше в НКРЕКП розповіли про те, на скільки та чому потрібно піднімати ціни на електричну енергію. Україна потребує 45-46 мільярдів гривень для повноцінної підготовки енергосистеми до майбутнього опалювального сезону.

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