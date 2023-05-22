Тарифи в Україні — у Нацкомісії розповіли, на скільки і чому піднімуть ціни

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

У Національній комісії з державного регулювання в енергетиці та комунальних послугах (НКРЕКП) розповіли про те, на скільки та чому потрібно піднімати ціни на електричну енергію. Економічно обґрунтована вартість більша у кілька разів.

Про це повідомив голова Нацкомісії з тарифів Костянтин Ущаповський.

Читайте також:

Країні бракує коштів

За словами керівника НКРЕКП, Україна потребує 45-46 мільярдів гривень для повноцінної підготовки енергосистеми до майбутнього опалювального сезону.

Кошти спрямують на відновлення енергоінфраструктури після російських ракетних атак. Гроші планують взяти з надходжень від підвищених тарифів для населення

"Для відновлення інфраструктури та підготовки до осінньо-зимового періоду, до осінньо-зимового максимуму потрібно приблизно 45-46 мільярдів гривень", — упевнений він.

Як зростуть тарифи

Як зазначив голова Нацкомісії, якщо розраховувати шляхи одержання вищевказаної суми, то тариф на електрику потрібно підвищити до 2,88 гривні за 1 кВт·год.

Установлена урядом чинна фіксована вартість електроенергії для побутових споживачів не покриває складові витрати на виробництво, передачу та постачання споживачам. Фіксовану ціну вдається утримувати на пільговому рівні за рахунок механізму покладення спеціальних обов’язків на державних виробників електроенергії — "Енергоатом" і "Укргідроенерго".

Тоді як економічно обґрунтована ціна на ресурс — суттєво вища за фіксовану вартість для побутових споживачів і зараз становить близько 6 грн за кВт-год, враховуючи податок на додану вартість.

Зараз в країні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а більше цього обсягу — 1,68 грн/кВт-год. Час дії чинних тарифів закінчувався 1 травня, але уряд продовжив до червня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що хоч в уряді розглядають кілька варіантів підвищення цін, за одним з найбільш вірогідних, очікується подорожчання для тих, хто споживає більше енергоресурсу. Тоді як нижній тариф для населення мають намір залишити на чинному рівні у 1,44 грн за кВт-год за умови місячного споживання до 250 кВт-год. Тож, передбачається підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,88 грн за кВт-год. У такому випадку це збільшить кінцеву суму у квитанції на 200-300 гривень.

Зокрема, у Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України (ВРУ) пропонують запровадити три чи чотири градації тарифу на електроенергію. Заможним українцям доведеться платити більше за електроенергію. Для верств населення, які не в змозі оплачувати комунальні послуги, а також тих, хто живе в населених пунктів поблизу лінії фронту, ймовірно, буде призначена допомога.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні тарифи на електроенергію для обленерго планують переглянути. Це може статися найближчими днями на засіданні державного регулятора.

Також ми писали, що українцям, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, ускладнять отримання кредитів. Інформацію про борги почнуть передавати в Українське бюро кредитних історій.