Комунальні послуги — українцям пояснили, як офіційно позбутися боргу

Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні на тлі війни зростає обсяг заборгованості за житлово-комунальні послуги громадян, які зіткнулися з фінансовими труднощами. Фахівці нагадали про спосіб, який допоможе значно знизити борг чи повністю погасити.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

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Реструктуризація боргу

Як зазначають експерти, в країні діє механізм реструктуризації заборгованості щодо житлово-комунальних послуг. Це передбачено законом "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію". Для цього потрібно укласти відповідний договір з кожним підприємством-надавачем послуг.

Реструктуризацією чи розстрочкою боргу називають рівномірно розподілені на певний термін добровільні виплати заборгованої суми. Її можна оформити на:

утримання житла і комунальних послуг;

гаряче та холодне водопостачання;

опалення;

газопостачання;

послуги водовідведення;

електроенергію;

вивезення побутового сміття.

Які потрібні документи

Для того, щоб укласти такий договір, потрібно звернутися до сервісного центру комунального сервісу та підготувати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

витяг з державного реєстру актів цивільного стану;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКІН) з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-платників податків.

Також потрібні документи, що підтверджують право власності на житло та довіреність із паспортом, якщо контракт підписує представник власника.

Сукупна сума платежів, що вноситиме громадянин на оплату поточних рахунків і платежів з погашення реструктуризованого боргу, не повинна перевищувати 25% доходу всіх членів сім’ї, а для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соцдопомоги — 20%.

Завдяки цьому механізму заборгованість можна "розтягнути" на десятки місяців залежно від суми боргу та рівня доходів громадян на дату оформлення реструктуризації.

Борги за комуналку

Взимку у Податковому комітеті Верховної Ради повідомляли, що громадяни накопичили заборгованість за житлово-комунальні послуги 35,35 млрд гривень. Лише за один місяць борг за комуналку зріс на 2,2 млрд грн.

За даними Державної судової адміністрації, у цивільних спорах найбільше справ стосуються саме стягнення боргів за оплату комунальних послуг. У "цивільному" списку лідирують справи зі стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг (52 тисячі за рік).

Зокрема, українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.

Водночас уряд заборонив стягувати із деяких переселенців заборгованість за комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях або тих, де тривають бойові дії. Однак заборона поширюється не на весь борг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше експерти дали поради громадянам України, як зменшити фінансове навантаження від майбутнього підвищення тарифів на електроенергію. Підготовкою рекомендують займатися вже зараз.

Також ми писали, що український уряд планує покрити заборгованість за житлово-комунальні послуги та збитки підприємств репараціями Росії. Відповідний законопроєкт № 9236 зареєстрували у Верховній Раді.