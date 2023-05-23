Нацкомиссия назвала реальный размер тарифа на электричество

Работник сферы энергетики. Фото: Freepik

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назвала реальный размер тарифа на электроэнергию для населения. Действующий тариф покрывает только треть расходов.

Об этом информирует отраслевое издание ExPro, ссылаясь на комментарий представителей НКРЭКУ.

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По информации Национальной комиссии, действующий тариф на электричество для населения покрывает только 28% затрат на производство, транспортировку, а также уплату налогов.

По расчетам специалистов, рыночная стоимость электрической энергии для конечных потребителей, в том числе и бытовых, существенно выше нынешней фиксированной цены, и составляет около 5,5 грн за кВт-ч.

Речь идет о четырех составляющих:

средневзвешенная стоимость купли-продажи электричества на рынке на "сутки вперед" за март — 3,24 грн/кВт-ч;

тариф на услуги по передаче с 1 апреля — 0,43 грн/кВт-час;

средневзвешенный тариф на услуги по распределению электричества для второго класса напряжения — 1,32 грн/кВт-ч;

средневзвешенный тариф на услуги поставщика универсальных услуг, а также 20% НДС — 0,115 грн/кВт-час.

Средневзвешенная фиксированная стоимость на электрическую энергию для населения сейчас составляет 1,56 грн/кВт-ч с учетом НДС, отметили в Национальной комиссии.

Напомним, ранее в НКРЭКУ рассказали о том, на сколько и почему нужно поднимать цены на электрическую энергию. Украина нуждается в 45-46 миллиардах гривен для полноценной подготовки энергосистемы к предстоящему отопительному сезону.