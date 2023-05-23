Нацкомиссия назвала реальный размер тарифа на электричество
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назвала реальный размер тарифа на электроэнергию для населения. Действующий тариф покрывает только треть расходов.
Об этом информирует отраслевое издание ExPro, ссылаясь на комментарий представителей НКРЭКУ.
Каков реальный размер тарифа на электричество
По информации Национальной комиссии, действующий тариф на электричество для населения покрывает только 28% затрат на производство, транспортировку, а также уплату налогов.
По расчетам специалистов, рыночная стоимость электрической энергии для конечных потребителей, в том числе и бытовых, существенно выше нынешней фиксированной цены, и составляет около 5,5 грн за кВт-ч.
Речь идет о четырех составляющих:
- средневзвешенная стоимость купли-продажи электричества на рынке на "сутки вперед" за март — 3,24 грн/кВт-ч;
- тариф на услуги по передаче с 1 апреля — 0,43 грн/кВт-час;
- средневзвешенный тариф на услуги по распределению электричества для второго класса напряжения — 1,32 грн/кВт-ч;
- средневзвешенный тариф на услуги поставщика универсальных услуг, а также 20% НДС — 0,115 грн/кВт-час.
Средневзвешенная фиксированная стоимость на электрическую энергию для населения сейчас составляет 1,56 грн/кВт-ч с учетом НДС, отметили в Национальной комиссии.
Напомним, ранее в НКРЭКУ рассказали о том, на сколько и почему нужно поднимать цены на электрическую энергию. Украина нуждается в 45-46 миллиардах гривен для полноценной подготовки энергосистемы к предстоящему отопительному сезону.