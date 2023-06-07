Тарифи на електрику мали бути ринкові — Нацкомісія засекретила документ

Лічильник електричної енергії. Фото: Укренерго

Фахівці Нацкомісії із держрегулювання сфер енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) перед підвищенням тарифів до 2,64 грн/кВт-год просили уряд встановити ринкові ціни для населення, тобто 5,5 грн. Зараз відповідний документ засекретили.

Це випливає із відповіді регулятора на журналістський запит, повідомляють "Українські новини".

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Засекречення документів про тарифи

Як зазначили представники Нацкомісії, вони відмовляються надати копію листа, адресованому прем'єру Денису Шмигалю (№5584/17.2/7-23 від 26.05.2023) щодо електроенергії та приведення цін до ринкових, мотивуючи обмеженням доступу до відповідного документа.

"...Оскільки, пропозиції НКРЕКП щодо стабілізації механізму покладання спеціальних обов'язків із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів та приведення цін на електроенергію для населення до ринкового рівня надавалися Міністерству енергетики України на виконання доручення прем’єр-міністра України Д. Шмигаля, надісланого до НКРЕКП з грифом обмеження доступу "Для службового користування", Ваш запит не підлягає задоволенню", — йдеться у повідомленні.

Підвищення тарифів

В Україні тривалий час обговорювали можливість підвищення тарифів на електроенергію для населення, хоч експерти стверджували, що відповідне рішення недоречне під час війни, адже багато людей не можуть платити більше, а заборгованість за комунальні послуги лише зросте. У підсумку уряд затвердив зростання тарифу з 1 червня 2023 року на електрику.

У Міністерстві енергетики назвали рішення дуже складним, а отримані кошти планують спрямувати на масштабну підготовку енергосистеми до майбутньої зими. Там заявили, що Нацкомісія з тарифів звернулася до Міненергетики з проханням підвищити у два етапи тариф для українців до ринкового рівня (до 5,5 грн), на першому — до 2,88 гривні/кВт-год. У підсумку підвищили менше — до 2,64 грн/кВт-год, а тариф зробили єдиним для всіх, незалежно від обсягів споживання, який платитимуть і багаті, і бідні.

У відомстві заявляють, що планів підвищувати вдруге тарифи на електрику до кінця 2023 року немає. Також обіцяють надалі надавати населенню житлові субсидії, щоб зменшити удар підвищення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.

Додамо, в Україні на початку літа 2023 року влада може підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення, а також на електричну енергію. Таку необхідність пов'язують з потребою у значних інвестиціях для ремонтів енергетичної інфраструктури після російських атак.