Тарифы на электричество должны быть рыночными — Нацкомиссия засекретила документ

Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго

Специалисты Нацкомиссии по госрегулированию сфер энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) перед повышением тарифов до 2,64 грн/кВт-ч просили правительство установить рыночные цены для населения, то есть 5,5 грн. Сейчас документ засекретили.

Это следует из ответа регулятора на журналистский запрос, сообщают "Українські новини".

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Засекречивание документов о тарифах

Как отметили представители Нацкомиссии, они отказываются предоставить копию письма, адресованному премьеру Денису Шмыгалю (№5584/17.2/7-23 от 26.05.2023) по электроэнергии и приведению цен к рыночным, мотивируя ограничением доступа к соответствующему документу.

"...Поскольку предложения НКРЭКУ по стабилизации механизма возложения специальных обязанностей по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей и приведению цен на электроэнергию для населения к рыночному уровню предоставлялись Министерству энергетики Украины на выполнение поручения премьер-министра Украины Д. Шмыгаля, отправленного в НКРЭКУ с грифом ограничения доступа "Для служебного пользования", Ваш запрос не подлежит удовлетворению", — говорится в сообщении.

Повышение тарифов

В Украине долгое время обсуждали возможность повышения тарифов на электроэнергию для населения, хотя эксперты утверждали, что соответствующее решение неуместно во время войны, ведь многие не могут платить больше, а задолженность за коммунальные услуги только вырастет. В итоге правительство утвердило рост тарифа с 1 июня 2023 года на электричество.

В Министерстве энергетики назвали решение очень сложным, а полученные средства планируют направить на масштабную подготовку энергосистемы к предстоящей зиме. Там заявили, что Нацкомиссия по тарифам обратилась в Минэнергетику с просьбой повысить в два этапа тариф для украинцев до рыночного уровня (до 5,5 грн), на первом — до 2,88 гривны/кВт-ч. В итоге повысили меньше — до 2,64 грн/кВт-ч, а сам тариф сделали единым для всех, независимо от объемов потребления, который будут платить и богатые, и бедные.

В ведомстве заявляют, что планов повышать второй раз тарифы на электричество до конца 2023 года нет. Также обещают в дальнейшем предоставлять населению жилищные субсидии, чтобы снизить удар повышения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

Добавим, в Украине в начале лета 2023 года власти могут повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод, а также на электрическую энергию. Такую необходимость связывают с необходимостью значительных инвестиций для ремонтов энергетической инфраструктуры после российских атак.