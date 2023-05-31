Ціни в платіжках зростуть — як зміняться тарифи з червня

Лічильник електричної енергії. Фото: Укренерго

В Україні на початку літа 2023 року влада може підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення, а також на електричну енергію. Таку необхідність пов'язують з потребою у значних інвестиціях для ремонтів енергетичної інфраструктури після російських атак.

Про те, як можуть зрости тарифи, повідомляє видання Новини.LIVE.

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Як може змінитися тариф на воду

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може розглянути питання про оновлення тарифів на воду для населення 31 травня. У разі його ухвалення, водопостачання та водовідведення буде коштувати дорожче на близько 30%.

Тарифи на електрику

Також регулятор вже анонсував можливе підвищення тарифів на електричну енергію з 1 червня. При цьому раніше розглядали варіант підвищення лише верхнього тарифу, однак у підсумку вирішили відмовитися від диференціації, запровадивши єдиний для всіх тариф на струм для побутових споживачів за ціною 2,88 гривні за кВт/год.

Хоч у Міненерго ЗМІ заявляють, що уряд затвердив підвищення тарифів на електрику для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня, однак офіційної заяви ще не було.

Чинні тарифи встановлені на довоєнному рівні:

1,44 гривні за кВт/год — якщо родина споживає до 250 кВт/год на місяць;

1,68 гривні за кВт/год — у разі перевищення місячного обсягу споживання у 250 кВт/год год.

Тарифи на природний газ

У "Нафтогазі України" розповіли про плани щодо вартості "блакитного палива" для населення до травня 2024 року. У компанії не мають наміру порушувати мораторій, встановлений на час воєнного стану в країні.

Для побутових клієнтів ціна залишиться на фіксованому рівні — 7,96 грн за кубометр з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно.

У рамках річної пропозиції газ за старою ціною українським споживачам запропонували дев'ять газопостачальників. Вартість палива коливається від 7,70 до 9,99 гривні за один кубічний метр. Зокрема, п’ять постачальників забезпечать клієнтів паливом за ціною до 8 гривень, а у чотирьох вартість така: від 8,20 до 9,99 гривні за кубометр.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.

Також ми писали, що у Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) вирішили підвищити тарифи на розподіл електричної енергії для операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго"). Проте є винятки.