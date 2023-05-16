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Укренерго просить українців економити електроенергію у вечірні години

16 травня 2023 18:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Укренерго просить українців економити електроенергію у вечірні години
Український електрик поряд з ЛЕП. Фото: ДТЕК
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Нічна російська атака не завдала нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі Україні. Однак людей закликали економити електроенергію у вечірні години. Це допоможе зменшити навантаження.

Про це повідомляє Укренерго.

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Стан української енергосистеми

В енергосистемі знизився доступний обсяг потужності та резервів через зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих обстрілів упродовж осені-весни. 

"Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою", — йдеться у повідомленні.

Ощадливе споживання електроенергії 

В Укренерго наголосили, що допомогти енергосистемі працювати стабільно може кожен. Для цього потрібно зменшити споживання у вечірні години, а саме з 19:00 до 22:00. Українців закликали вимикати електроприлади або використовувати їх вдень чи вночі. 

"У період піків споживання енергосистема відчуває зростання навантаження. Щоб забезпечити потреби усіх споживачів, теплові та гідроелектростанції збільшують виробництво електроенергії. Однак у час літнього піку споживання на електростанціях проходить масштабна ремонтна кампанія, яка дозволяє підготуватися до наступного опалювального сезону", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго повідомили, що енергоблоки, на яких проводять ремонти, деякий час не можуть виробляти електроенергію. До того ж цього літа обсяги робіт набагато більші, ніж у попередні роки. 

Як економити електроенергію

Наразі енергетики потребують допомоги українців, щоб зменшити навантаження на енергосистему. Для цього потрібно дотримуватися таких правил: 

  • за можливості, переносити використання потужних приладів з пікових ранкових та вечірніх годин на нічні, коли споживання низьке;
  • намагатись не включати одночасно потужні прилади (наприклад, бойлер та пральну машину);
  • не вмикати кондиціонер у пікові години споживання. При використанні кондиціонера — ставити його на вищу температуру, ніж ви звикли;
  • кип’ятити стільки води, скільки вам потрібно у конкретний час. Якщо у вас є газова плита — краще кип'ятити воду на ній.

Нагадаємо, влітку українській енергосистемі потрібно буде активувати всі резерви для забезпечення споживачів на той час, поки фахівці ремонтуватимуть електростанції після російських атак та виснажливої роботи на максимумі. У НЕК "Укренерго" розповіли, чому не можливо зараз накопичити електроенергію, щоб в майбутньому використати для покриття можливого дефіциту.

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