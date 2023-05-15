В Укренерго розповіли, чи можна накопичити електроенергію для можливого дефіциту
Влітку українській енергосистемі потрібно буде активувати всі резерви для забезпечення споживачів на той час, поки фахівці ремонтуватимуть електростанції після російських атак та виснажливої роботи на максимумі. У НЕК "Укренерго" розповіли, чому не можливо зараз накопичити електроенергію, щоб в майбутньому використати для покриття можливого дефіциту.
Про це повідомляє Укренерго.
Чому не можна накопичити електроенергію для можливого дефіциту
- Найбільша "батарейка" у світі на максимальній потужності може замінити лише два блоки українських ТЕС
В Укренерго розповіли, що на сьогодні найбільша у світі працююча система накопичення електроенергії, яка розташована в США, має потужність 400 МВт, що дорівнює двом блокам на українських ТЕС.
"ЇЇ місткість — 1600 МВт-год — дозволяє забезпечувати електроенергією 300 тис домівок 4 години. За даними Міненерго, через російські атаки в Україні з жовтня по березень тільки на ТЕС було обстріляно 19 блоків, багато з них по кілька разів.Також зазнали серйозних пошкоджень гідроелектростанції та теплоелектроцентралі", — йдеться у повідомленні.
- Сучасні технології не дозволяють зберігати енергія понад два тижні
Цього року Данія розпочне будівництво системи накопичення енергії. Вона дозволить накопичувати електроенергію вітрових електростанцій у вигляді тепла. Таке зберігання можна вважати довготривалим, однак на практиці це не більше двох тижнів.
- Потужні системи накопичення будуються дуже довго
Будівництво найбільшої у світі системи накопичення розпочалось ще у 2018 році. У 2020 році компанія-власник системи ввела в роботу першу чергу проєкту потужністю 300 МВт, а другу на 100 МВт — у 2021 році.
Наразі триває будівництво третьої черги, яка збільшить загальну потужність системи до 750 МВт.
- Розбудова системи накопичення потребує мільярдів доларів інвестицій
"Уряд Західної Австралії у бюджеті на липень 2023 — червень 2024 передбачив фінансування двох проєктів будівництва систем накопичення енергії потужністю 500 МВт та 200 МВт. Рік робіт коштуватиме австралійському штату понад 1,8 млрд доларів США — і це лише частина коштів, які інвестуються у проєкти. Інвестиції у систему накопичення потужністю 200 МВт, що будується із 2020 року, на початку складали 155 млн доларів США, але проєкт у процесі будівництва постійно дорожчав", — йдеться у повідомленні.
- Системи накопичення можуть втратити енергію при перепадах температури
В Укренерго нагадали, що коли через холодний шторм у грудні минулого року в штаті Теннессі температура, уперше за 26 років, впала нижче 0 градусів, "батарейки" компанії Tennessee Valley Authority втратили 20% електроенергії.
Наразі в Україні сертифікована лише одна система накопичення електроенергії потужністю 1 МВт та місткістю 2,25 МВт-год. Ще декілька проєктів будуються.
"Єдиним технічним рішенням для довготривалого зберігання електроенергії є перетворення електроенергії у водень та метан. Але воно досить дороге: наприклад, будівництво одного заводу для перетворення енергії на водень потужністю 60 МВт у Фінляндії коштуватиме 162 млн євро", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго повідомили, що наразі найдоступнішим способом покрити дефіцит потужності є імпорт електроенергії.
Наразі дозволений обсяг імпорту до блоку Україна/Молдова становить 1050 МВт.
Нагадаємо, в енергетичному холдингу ДТЕК оцінили можливість віялових відключень електроенергії влітку 2023 року. У цей період планують наростити імпорт.
Також ми писали, що в Укренерго попереджали про те, що в Україні влітку можливі повторні перебої в електропостачанні через загрози дефіциту потужності. Як зазначив голова НЕК Володимир Кудрицький, компанія спробує нестачу компенсувати нарощенням потужності на теплових електростанціях, а також імпортом електроенергії. Однак, не виключають, що ремонтній кампанії весни-літа поточного року судилося стати однією з найскладніших.