В Укренерго розповіли, чи можна накопичити електроенергію для можливого дефіциту

Українські електрики поряд з ЛЕП. Фото: ДТЕК

Влітку українській енергосистемі потрібно буде активувати всі резерви для забезпечення споживачів на той час, поки фахівці ремонтуватимуть електростанції після російських атак та виснажливої роботи на максимумі. У НЕК "Укренерго" розповіли, чому не можливо зараз накопичити електроенергію, щоб в майбутньому використати для покриття можливого дефіциту.

Про це повідомляє Укренерго.

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Найбільша "батарейка" у світі на максимальній потужності може замінити лише два блоки українських ТЕС

В Укренерго розповіли, що на сьогодні найбільша у світі працююча система накопичення електроенергії, яка розташована в США, має потужність 400 МВт, що дорівнює двом блокам на українських ТЕС.

"ЇЇ місткість — 1600 МВт-год — дозволяє забезпечувати електроенергією 300 тис домівок 4 години. За даними Міненерго, через російські атаки в Україні з жовтня по березень тільки на ТЕС було обстріляно 19 блоків, багато з них по кілька разів.Також зазнали серйозних пошкоджень гідроелектростанції та теплоелектроцентралі", — йдеться у повідомленні.

Сучасні технології не дозволяють зберігати енергія понад два тижні

Цього року Данія розпочне будівництво системи накопичення енергії. Вона дозволить накопичувати електроенергію вітрових електростанцій у вигляді тепла. Таке зберігання можна вважати довготривалим, однак на практиці це не більше двох тижнів.

Потужні системи накопичення будуються дуже довго

Будівництво найбільшої у світі системи накопичення розпочалось ще у 2018 році. У 2020 році компанія-власник системи ввела в роботу першу чергу проєкту потужністю 300 МВт, а другу на 100 МВт — у 2021 році.

Наразі триває будівництво третьої черги, яка збільшить загальну потужність системи до 750 МВт.

Розбудова системи накопичення потребує мільярдів доларів інвестицій

"Уряд Західної Австралії у бюджеті на липень 2023 — червень 2024 передбачив фінансування двох проєктів будівництва систем накопичення енергії потужністю 500 МВт та 200 МВт. Рік робіт коштуватиме австралійському штату понад 1,8 млрд доларів США — і це лише частина коштів, які інвестуються у проєкти. Інвестиції у систему накопичення потужністю 200 МВт, що будується із 2020 року, на початку складали 155 млн доларів США, але проєкт у процесі будівництва постійно дорожчав", — йдеться у повідомленні.

Системи накопичення можуть втратити енергію при перепадах температури

В Укренерго нагадали, що коли через холодний шторм у грудні минулого року в штаті Теннессі температура, уперше за 26 років, впала нижче 0 градусів, "батарейки" компанії Tennessee Valley Authority втратили 20% електроенергії.

Наразі в Україні сертифікована лише одна система накопичення електроенергії потужністю 1 МВт та місткістю 2,25 МВт-год. Ще декілька проєктів будуються.

"Єдиним технічним рішенням для довготривалого зберігання електроенергії є перетворення електроенергії у водень та метан. Але воно досить дороге: наприклад, будівництво одного заводу для перетворення енергії на водень потужністю 60 МВт у Фінляндії коштуватиме 162 млн євро", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго повідомили, що наразі найдоступнішим способом покрити дефіцит потужності є імпорт електроенергії.

Наразі дозволений обсяг імпорту до блоку Україна/Молдова становить 1050 МВт.

Нагадаємо, в енергетичному холдингу ДТЕК оцінили можливість віялових відключень електроенергії влітку 2023 року. У цей період планують наростити імпорт.

Також ми писали, що в Укренерго попереджали про те, що в Україні влітку можливі повторні перебої в електропостачанні через загрози дефіциту потужності. Як зазначив голова НЕК Володимир Кудрицький, компанія спробує нестачу компенсувати нарощенням потужності на теплових електростанціях, а також імпортом електроенергії. Однак, не виключають, що ремонтній кампанії весни-літа поточного року судилося стати однією з найскладніших.