Нагрузка на энергосистему растет: в Укрэнерго объяснили причину

Ремонт объекта Укрэнерго. Фото: Telegram Укрэнерго

Укрэнерго попросила украинцев экономить электроэнергию в вечернее время, с 19:00 до 22:00. Причиной является рост использования электроэнергии на фоне повышения температуры воздуха.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго на своем Telegram-канале.

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Ситуация в энергосистеме

В Укрэнерго заявили, что сейчас в Украине набирает обороты летний пик потребления электроэнергии.

Причиной является повышение температуры воздуха и, соответственно, начало использования кондиционеров и других приборов.

Но в этом году ситуация в стране очень сложная, поэтому в Укрэнерго попросили "немного вашего понимания и помощи".

Сложные ремонты

Ремонтные работы, которые проходят на электростанциях каждое лето, в этом году будут особенно сложными.

Причиной являются массированные русские обстрелы. Они повредили 43% магистральных сетей, в том числе:

подстанций;

линий высоковольтных электропередач.

Кроме того, 70% из поврежденных подстанций были обстреляны несколько раз.

Укрэнерго просит украинцев экономить электроэнергию

Обращение к украинцам

Поэтому в Укрэнерго обратились к гражданам Украины с просьбой экономить электроэнергию.

"Продолжайте бережливо и поочередно использовать энергоемкие электроприборы, особенно во время вечернего максимума потребления — с 19 до 22 часов", — попросили в государственной энергетической компании.

Напомним, летом украинской энергосистеме нужно будет активировать все резервы для обеспечения потребителей, пока специалисты будут ремонтировать электростанции после российских атак и изнурительной работы на максимуме. В НЭК "Укрэнерго" рассказали, почему невозможно сейчас накопить электроэнергию, чтобы в будущем использовать для покрытия возможного дефицита.