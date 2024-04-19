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НАЗК планує оновити процедуру подачі декларацій — що зміниться

19 квітня 2024 13:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
НАЗК змінить процедуру подачі декларацій — що пропонує
Фінансові підрахунки. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Національній агенції із запобігання корупції (НАЗК) планують оновити механізм подачі електронних декларацій. Йдеться про запровадження часткового автоматичного заповнення.

Про такі плани розповів очільник агенції Віктор Павлущик в інтервʼю видання Forbes Ukraine.

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Детальніше про зміни в подачі декларацій

За словами посадовця, Нацагенція має намір запровадити автозаповнення декларацій до 12 жовтня цього року.

Це стане можливим завдяки тому, що необхідна інформація до декларацій буде підтягуватися з державних реєстрів, до яких у НАЗК є автоматизований доступ.

Проте це не буде повна автоматизація, адже не пошириться на інформацію, яку громадяни мають самостійно відобразити у декларації. Зокрема, такі дані необхідно заповнити вручну:

  • об’єкти за кордоном;
  • готівка;
  • криптовалюта;
  • антикваріат.

У НАЗК розраховують, що новий підхід допоможе уникнути технічних помилок. Зокрема, йдеться про механічні — коли замість вартості обʼєкта прописують інші дані — кадастровий або реєстраційний номер.

При цьому саме наявність бодай однієї подібної технічної помилки може загрожувати високим рейтингом ризику декларації. У підсумку вона може підпасти під необхідність повної перевірки, за результатами якої фахівці виявлять не правопорушення, а елементарну неуважність під час заповнення.

Очікується, що часткова автоматизація процесу заповнення декларацій дозволить пришвидшити перевірки працівниками Нацагенції із питань запобігання корупції.

Декларування статків у "Дії"

Раніше у "Дії" запровадили нову послугу для чиновників, де можна подавати електронні декларації про доходи. За новим механізмом, декларантам з порталу Нацагенції з питань протидії корупції надходитиме запит члену родини у "Дію".

Після чого Нацагенція збере дані про активи та доходи з реєстрів та оперативно передасть декларантам у формі, яку необхідно вказати в декларації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні обсяг доходів громадян почав відновлюватись під час воєнного 2023 року. Однак більшість українців заявляють про поглиблення негативної ситуації щодо фінансового стану

Також у 2024 році українці будуть звільнені від необхідності сплати деяких податків. Йдеться про сплату за землю власниками наділів.

НАЗК
е-декларації
майно

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