НАЗК змінить процедуру подачі декларацій — що пропонує

НАЗК планує оновити процедуру подачі декларацій — що зміниться
У Національній агенції із запобігання корупції (НАЗК) планують оновити механізм подачі електронних декларацій. Йдеться про запровадження часткового автоматичного заповнення.
Про такі плани розповів очільник агенції Віктор Павлущик в інтервʼю видання Forbes Ukraine.
Детальніше про зміни в подачі декларацій
За словами посадовця, Нацагенція має намір запровадити автозаповнення декларацій до 12 жовтня цього року.
Це стане можливим завдяки тому, що необхідна інформація до декларацій буде підтягуватися з державних реєстрів, до яких у НАЗК є автоматизований доступ.
Проте це не буде повна автоматизація, адже не пошириться на інформацію, яку громадяни мають самостійно відобразити у декларації. Зокрема, такі дані необхідно заповнити вручну:
- об’єкти за кордоном;
- готівка;
- криптовалюта;
- антикваріат.
У НАЗК розраховують, що новий підхід допоможе уникнути технічних помилок. Зокрема, йдеться про механічні — коли замість вартості обʼєкта прописують інші дані — кадастровий або реєстраційний номер.
При цьому саме наявність бодай однієї подібної технічної помилки може загрожувати високим рейтингом ризику декларації. У підсумку вона може підпасти під необхідність повної перевірки, за результатами якої фахівці виявлять не правопорушення, а елементарну неуважність під час заповнення.
Очікується, що часткова автоматизація процесу заповнення декларацій дозволить пришвидшити перевірки працівниками Нацагенції із питань запобігання корупції.
Декларування статків у "Дії"
Раніше у "Дії" запровадили нову послугу для чиновників, де можна подавати електронні декларації про доходи. За новим механізмом, декларантам з порталу Нацагенції з питань протидії корупції надходитиме запит члену родини у "Дію".
Після чого Нацагенція збере дані про активи та доходи з реєстрів та оперативно передасть декларантам у формі, яку необхідно вказати в декларації.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні обсяг доходів громадян почав відновлюватись під час воєнного 2023 року. Однак більшість українців заявляють про поглиблення негативної ситуації щодо фінансового стану
Також у 2024 році українці будуть звільнені від необхідності сплати деяких податків. Йдеться про сплату за землю власниками наділів.
Читайте Новини.LIVE!