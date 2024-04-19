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НАПК планирует обновить процедуру подачи деклараций — что изменится

19 апреля 2024 13:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
НАПК изменит процедуру подачи деклараций — что предлагает
Финансовые подсчеты. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) планируют обновить механизм подачи электронных деклараций. Речь идет о введении частичного автоматического заполнения.

О таких планах рассказал глава агентства Виктор Павлущик в интервью изданию Forbes Ukraine.

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Подробнее об изменениях в подаче деклараций

По словам чиновника, Нацагентство намерено ввести автозаполнение деклараций до 12 октября этого года.

Это станет возможным благодаря тому, что необходимая информация к декларациям будет подтягиваться из государственных реестров, к которым у НАПК есть автоматизированный доступ.

Однако это не будет полной автоматизацией, ведь не распространится на информацию, которую граждане должны самостоятельно отразить в декларации. В частности, такие данные необходимо заполнить вручную:

  • объекты за границей;
  • наличные деньги;
  • криптовалюта;
  • антиквариат.

В НАПК рассчитывают, что новый подход поможет избежать технических ошибок. В частности, речь идет о механических — когда вместо стоимости объекта прописывают другие данные — кадастровый или регистрационный номер.

При этом именно наличие хоть одной подобной технической ошибки может грозить высоким рейтингом риска для декларации. В итоге она может подвергнуться необходимости полной проверки, по результатам которой специалисты выявят не правонарушения, а элементарную невнимательность при заполнении.

Ожидается, что частичная автоматизация процесса заполнения деклараций позволит ускорить проверки работниками Нацагентства по предотвращению коррупции.

Декларирование состояния в "Дії"

Ранее в "Дії" была введена новая услуга для чиновников, где можно подавать электронные декларации о доходах. По новому механизму, декларантам из портала Нацагенции по противодействию коррупции будет приходить запрос члену семьи в "Дії".

После этого Нацагентство соберет данные об активах и доходах из реестров и оперативно передаст декларантам в форме, которую необходимо указать в декларации.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине объем доходов граждан начал возобновляться во время 2023 года. Однако большинство украинцев заявляют об углублении негативной ситуации относительно финансового состояния.

Также в 2024 году украинцы будут освобождены от необходимости уплаты некоторых налогов. Речь идет об оплате за землю владельцами наделов.

НАПК
е-декларации
имущество

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