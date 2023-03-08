НАЗК внесло Buzzi Unicem до списку міжнародних спонсорів війни

Компанія зараз входить до п’ятірки лідерів цементної промисловості в росії, маючи найбільшу середню потужність цементного заводу в груп

НАЗК внесло Buzzi Unicem у перелік міжнародних спонсорів війни через те, що попри свою заяву про відмову від будь-якої операційної участі в російському бізнесі, Buzzi Russia продовжує розширювати свій бізнес у рф.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Що відомо

Як повідомили в НАЗК, компанія зараз входить до п’ятірки лідерів цементної промисловості в росії, маючи найбільшу середню потужність цементного заводу в групі. Загалом за період з 2016 по 2021 роки російський підрозділ Buzzi Unicem сплатив податків та інших обов'язкових платежів в бюджет рф на 62 млн євро.

"Для порівняння, це вартість 206 ракет "Точка У". Це саме ті ракети, якими 8 квітня 2022 року росія завдала удару по залізничному вокзалу в Краматорську", — розповіли у відомстві.

Зокрема, Buzzi Russia співпрацює з міністерством оборони росії та постачає свою продукцію найбільшим підконтрольним державі підприємствам, таким як "Роснефть", керівництво якої перебуває під санкціями та має тісні зв’язки з президентом рф та "Росатом", який був причетний до погроз усьому світу можливою ядерною трагедією на Запорізькій АЕС.

Також, за наявною інформацією, компанія висловлює велику вдячність своїм мобілізованим співробітникам у російських соціальних мережах. Так, дочірня SLK Cement відправляла постачання російському артилерійському підрозділу, до складу якого входять співробітники Buzzi.

Таким чином, продовження веденню бізнесу Buzzi Unicem у росії означає пряму підтримку та спонсорування тероризму рф.

"Жоден акціонер так публічно і не засудив участь Buzzi Russia у російській війні та не закликав компанію відмовитися від російського бізнесу. Таким чином, продовження операцій Buzzi Unicem у росії означає підтримку та спонсорування тероризму рф", — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, 23 лютого "Ашан" поповнив список НАЗК міжнародних спонсорів війни. Її "дочка" так і не пішла з російського ринку.

Незадовго до цього НАЗК внесло до списку міжнародних спонсорів війни американську компанію Procter & Gamble. Зазначається, що P&G, попри обіцянку залишити російський ринок ще навесні минулого року, надалі працює та сплачує податки країні-агресору.