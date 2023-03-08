НАПК внесло Buzzi Unicem в список международных спонсоров войны

Компания сейчас входит в пятерку лидеров цементной промышленности в России, имея наибольшую среднюю мощность цементного завода в групп.

НАПК внесло Buzzi Unicem в перечень международных спонсоров войны из-за того, что, несмотря на свое заявление об отказе от любого операционного участия в российском бизнесе, Buzzi Russia продолжает расширять свой бизнес в россии.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Что известно

Как сообщили в НАПК, компания сейчас входит в пятерку лидеров цементной промышленности в россии, имея наибольшую среднюю мощность цементного завода в группе. В целом за период с 2016 по 2021 годы российское подразделение Buzzi Unicem уплатило налоги и другие обязательные платежи в бюджет россии на 62 млн евро.

"Для сравнения, это стоимость 206 ракет "Точка У". Это именно те ракеты, которыми 8 апреля 2022 года россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске", — рассказали в ведомстве.

В частности, Buzzi Russia сотрудничает с министерством обороны россии и поставляет свою продукцию крупнейшим подконтрольным государству предприятиям, таким как "Роснефть", руководство которой находится под санкциями и имеет тесные связи с президентом россии и "Росатом", причастным к угрозам всему миру вероятной ядерной трагедией на Запорожской АЭС.

Также, по имеющейся информации, компания выражает огромную благодарность своим мобилизованным сотрудникам в российских социальных сетях. Так, дочерняя SLK Cement отправляла поставки российскому артиллерийскому подразделению, в состав которого входят сотрудники Buzzi.

Таким образом, продолжение ведения бизнеса Buzzi Unicem в россии означает прямую поддержку и спонсирование терроризма россии.

"Ни один акционер так публично и не осудил участие Buzzi Russia в российской войне и не призвал компанию отказаться от российского бизнеса. Таким образом, продолжение операций Buzzi Unicem в россии означает поддержку и спонсирование терроризма россии", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 февраля "Ашан" пополнил список НАПК международных спонсоров войны. Ее "дочка" так и не ушла с российского рынка.

Незадолго до этого НАПК внесло в список международных спонсоров войны американскую компанию Procter & Gamble. Отмечается, что P&G, несмотря на обещание оставить российский рынок еще весной прошлого года, продолжает и платит налоги стране-агрессору.