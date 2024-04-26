Валютні обмеження в Україні — НБУ анонсував зміни

Американська валюта. Фото: Unsplush

У Національному банку України (НБУ) готуються скасувати деякі валютні обмеження. Нововведення очікується найближчим часом.

Про такі плани розповів очільник Нацбанку Андрій Пишний на брифінгу на Youtube-каналі.

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Скасування НБУ валютних обмежень

Як пояснив керівник Національному банку, відповідне рішення стало можливим завдяки низці сприятливих факторів в країні. А саме:

достатньо комфортному рівню резервів від партнерів;

контрольованій ситуації на валютному ринку;

очікуванню про подальше надходження міжнародної допомоги.

Посадовець нагадав, що у 2023 році Нацбанк погодив з Міжнародним валютним фондом (МВФ) Стратегію з пом'якшення валютних обмежень та перехід до так званої "керованої гнучкості" курсу.

Голова НБУ вбачає підстави для завершення першого етапу, який передбачає:

послаблення для нових дивідендів;

скасування заборони на імпорт послуг;

валютну лібералізацію у змозі обслуговування старої заборгованості.

"Наразі ми бачимо підстави для того, щоб завершити перший етап, який передбачає певні послаблення щодо нових дивідендів, скасування заборони на імпорт послуг і валютну лібералізацію можливості обслуговування старих боргів", — наголосив Андрій Пишний.

Відповідна стратегія ґрунтується не на календарному графіку, а на передумовах, досягнення яких дозволяє регулятору здійснювати відповідні кроки з помʼякшення введених валютних обмежень в країні.

Відповідно до прогнозу Нацбанку, цьогоріч міжнародні резерви мають зрости з 40,5 млрд до 43,4 млрд доларів (попередній прогноз передбачав 40,4 млрд доларів).

У 2025 році зростання може уповільнитися до 44,3 млрд доларів (42,1 млрд доларів), а в 2026-му резерви впадуть до 39,3 млрд доларів (36,9 млрд доларів).

Що ще варто знати

Нагадаємо, правління НБУ ухвалило рішення про зниження облікової ставки на один відсотковий пункт до 13,5%, починаючи з 26 квітня 2024 року. Крім того, Нацбанк зменшив розміри ставок за депозитними сертифікатами овернайт і тримісячними депозитними сертифікатами, а також ставки за кредитами рефінансування.

Також в НБУ розповіли про зростання обсягів касових оборотів банків за перший квартал 2024 року. Зокрема, фіксують стрибок видачі готівки з кас українських фінустанов.