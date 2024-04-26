Валютные ограничения в Украине — НБУ анонсировал изменения

Американская валюта. Фото: Unsplush

В Национальном банке Украины (НБУ) готовятся отменить некоторые валютные ограничения. Нововведение ожидается в ближайшее время.

О таких планах рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный на брифинге на Youtube-канале.

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Отмена НБУ валютных ограничений

Как пояснил руководитель Национального банка, соответствующее решение стало возможным из-за ряда благоприятных факторов в стране. А именно:

достаточно комфортному уровню резервов от партнеров;

контролируемой ситуации на валютном рынке;

ожидании о дальнейшем поступлении международной помощи.

Чиновник напомнил, что в 2023 году Нацбанк согласовал с Международным валютным фондом (МВФ) Стратегию по смягчению валютных ограничений и перехода к так называемой "управляемой гибкости" курса.

Глава НБУ видит основания для завершения первого этапа, предусматривающего:

послабление для новых дивидендов;

отмену запрета на импорт услуг;

валютную либерализацию в возможности обслуживания старой задолженности.

"Сейчас мы видим основания для того, чтобы завершить первый этап, предусматривающий определенные послабления по поводу новых дивидендов, отмену запрета на импорт услуг и валютную либерализацию возможности обслуживания старых долгов", — подчеркнул Андрей Пышный.

Соответствующая стратегия основывается не на календарном графике, а на предпосылках, достижение которых позволяет регулятору осуществлять соответствующие шаги по смягчению введенных валютных ограничений в стране.

Согласно прогнозу Нацбанка, в этом году международные резервы должны вырасти с 40,5 млрд до 43,4 млрд долларов (предыдущий прогноз предполагал 40,4 млрд долларов).

В 2025 году рост может замедлиться до 44,3 млрд долларов (42,1 млрд долларов), а в 2026-м резервы упадут до 39,3 млрд долларов (36,9 млрд долларов).

Что еще стоит знать

Напомним, правление НБУ приняло решение о снижении учетной ставки на один процентный пункт до 13,5%, начиная с 26 апреля 2024 года. Кроме того, Нацбанк снизил размеры ставок по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам, а также ставки по кредитам рефинансирования.

Также в НБУ рассказали о росте объемов кассовых оборотов банков за первый квартал 2024 года. В частности, фиксируют скачок выдачи наличных из касс украинских финучреждений.