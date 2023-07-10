Зарплаты в Украине — работодатели начали платить больше

НБУ оценил ситуацию на рынке труда: работодатели платят больше
На украинском рынке труда сохраняется тенденция высокого спроса на рабочую силу. Поэтому работодатели повышают заработные платы.
Такую оценку дал Национальный банк Украины за июнь 2023 года.
Ситуация на рынке труда
Как говорится в отчете, на начало лета ситуация на рынке труда остается стабильной. Работодатели в дальнейшем активно ищут новых работников, растет количество вакансий. Отчасти это связано с сезонным оживлением в сфере строительства, сельском хозяйстве. Учитывая это, работодателям приходится предлагать более выгодные условия, касающиеся оплаты труда.
"Ужесточение конкуренции за рабочую силу и сохранение диспропорций на рынке труда (региональных и квалификационных), связанных, в частности, с до сих пор активной миграцией, на фоне низкой базы сравнения обусловило возобновление роста зарплат", — говорится в обзоре.
При этом доля неработающих граждан уменьшилась по сравнению с показателем в начале года.
Как изменится зарплата
По прогнозу Нацбанка, уровень средней номинальной заработной платы в стране в этом году повысится на 21,9%, а размер реальной, включающей показатель инфляции, — всего на 3,7%. Ожидается, что в текущем году зарплаты граждан повысятся на фоне дальнейшей адаптации бизнес-сектора к работе при наличии высоких рисков. Уровень зарплат будет зависеть от мягкой фискальной политики. В дальнейшем ключевым фактором станет рост спроса рабочей силы на фоне ускоряющегося роста экономики.
В то же время, по прогнозу Кабинета министров, средняя плата в 2023 году будет находиться на уровне 18,26 тыс. грн ($494), однако реальный уровень средней зарплаты сейчас колеблется от 15 тыс. до 18,3 тыс. грн.
В Федерации профсоюзов ранее заявляли, что в стране планируют сделать перерасчет зарплаты на 2024 год. Минимальную заработную плату планируют повысить до 7,65 тыс. грн.
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Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.
Также мы писали, что на второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.