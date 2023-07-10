Зарплаты в Украине — работодатели начали платить больше

Здание Нацбанка в Киеве. Фото: bank.gov.ua

На украинском рынке труда сохраняется тенденция высокого спроса на рабочую силу. Поэтому работодатели повышают заработные платы.

Такую оценку дал Национальный банк Украины за июнь 2023 года.

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Ситуация на рынке труда

Как говорится в отчете, на начало лета ситуация на рынке труда остается стабильной. Работодатели в дальнейшем активно ищут новых работников, растет количество вакансий. Отчасти это связано с сезонным оживлением в сфере строительства, сельском хозяйстве. Учитывая это, работодателям приходится предлагать более выгодные условия, касающиеся оплаты труда.

"Ужесточение конкуренции за рабочую силу и сохранение диспропорций на рынке труда (региональных и квалификационных), связанных, в частности, с до сих пор активной миграцией, на фоне низкой базы сравнения обусловило возобновление роста зарплат", — говорится в обзоре.

При этом доля неработающих граждан уменьшилась по сравнению с показателем в начале года.

Как изменится зарплата

По прогнозу Нацбанка, уровень средней номинальной заработной платы в стране в этом году повысится на 21,9%, а размер реальной, включающей показатель инфляции, — всего на 3,7%. Ожидается, что в текущем году зарплаты граждан повысятся на фоне дальнейшей адаптации бизнес-сектора к работе при наличии высоких рисков. Уровень зарплат будет зависеть от мягкой фискальной политики. В дальнейшем ключевым фактором станет рост спроса рабочей силы на фоне ускоряющегося роста экономики.

В то же время, по прогнозу Кабинета министров, средняя плата в 2023 году будет находиться на уровне 18,26 тыс. грн ($494), однако реальный уровень средней зарплаты сейчас колеблется от 15 тыс. до 18,3 тыс. грн.

В Федерации профсоюзов ранее заявляли, что в стране планируют сделать перерасчет зарплаты на 2024 год. Минимальную заработную плату планируют повысить до 7,65 тыс. грн.

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Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Также мы писали, что на второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.