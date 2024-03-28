Нацбанк готує нові вимоги до інкасації коштів — що зміниться для бізнесу

Робота інкасаторів. Фото: facebook/grivnic

Національний банк України (НБУ) планує оновити вимоги до інкасації цінностей клієнтів фінустанов, включно з національною валютою та іноземною у точках продажу чи іншої активності бізнесу. Регулятор повторно оприлюднив проєкт постанови.

Про це інформує пресслужба Нацбанку.

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Згідно з новим проєктом, Нацбанк врахував пропозиції, надані в рамках обговорення, і запропонував певні зміни порівняно з першою версією тексту.

Як пояснюють у пресслужбі, новий текст проєкту постанови передбачатиме введення нового часу для фіксації та систематичного зберігання інформації про роботу інкасаторів.

Додатково в документі введуть норму про необхідність зберігання інформації про місцеперебування транспорту на інкасаторських маршрутах чи перевезення цінностей щонайменше двох років.

Також уточнять формальні вимоги до компаній. Зазначатиметься, що компанією з оброблення готівки називатиметься компанія, у якої є ліцензія Нацбанку на те, щоб здійснювати операцій з готівкою, і підпадає під певні критерії та вимоги ліцензійної структури. Водночас компанією-перевізником називається ліцензована регулятором організація, що одержала право на здійснення інкасації та перевезення цінностей.

Які зміни очікують бізнес

Згідно з пропонованими змінами, підприємці будуть змушені перевіряти наявність у компаній, що надають відповідні послуги з інкасування, наявність ліцензії Нацбанку. Зазначається, що послуги з інкасації юрособа матиме право надавати тільки на підставі договору та наявності ліцензії.

Також запровадять нові вимоги до оснащення автотранспорту інкасаторів. Вони доволі жорсткі і передбачатимуть серйозне переобладнання із застосуванням вимог з панцерування, руху після проколу шин, а також оснащення додатковими люками, бійницями для можливого застосування вогню.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Нацбанку оновили правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Згідно з рішенням, доступ до таємниці надалі буде обмеженим.

Також повідомлялося, що регулятор може відмовитися від американської валюти як основної валюти курсової прив’язки. Це може статися у разі подальшого зростання ролі євровалюти у розрахунках в країні.