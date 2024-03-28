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НБУ планирует обновить требования к инкассации средств — что изменится

28 марта 2024 09:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Нацбанк готовит новые требования к инкассации средств — что изменится для бизнеса
Работа инкассаторов. Фото: facebook/grivnic
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный банк Украины (НБУ) планирует обновить требования к инкассации ценностей клиентов финучреждений, включая национальную и иностранную в точках продаж или иной активности бизнеса. Регулятор обнародовал проект постановления.

Об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

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Как изменятся правила инкассации средств

Согласно новому проекту, Нацбанк учел предложения, предоставленные в рамках обсуждения, и предложил определенные изменения по сравнению с первой версией текста.

Как поясняют в пресс-службе, новый текст проекта постановления будет предусматривать введение нового времени для фиксации и систематического хранения информации о работе инкассаторов.

Дополнительно в документе будет введена норма о необходимости хранения информации о местонахождении транспорта на инкассаторских маршрутах или перевозке ценностей не менее двух лет.

Также уточнят формальные требования к компаниям. Отмечается, что компанией по обработке наличных будет называться компания, у которой есть лицензия Нацбанка на то, чтобы осуществлять операции с наличными и подпадает под определенные критерии и требования лицензионной структуры. В то же время компанией-перевозчиком называется лицензированная регулятором организация, получившая право на осуществление инкассации и перевозки ценностей.

Какие изменения ожидают бизнес

Согласно предлагаемым изменениям, предприниматели будут вынуждены проверять наличие у компаний, оказывающих соответствующие услуги по инкассированию, наличие лицензии Нацбанка. Отмечается, что услуги по инкассации юрлицо будет иметь право предоставлять только на основании договора и наличия лицензии.

Также будут введены новые требования к оснащению автотранспорта инкассаторов. Они достаточно жесткие и будут предусматривать серьезное переоборудование с применением требований по бронированию, движению после прокола шин, а также оснащение дополнительными люками, бойницами для возможного применения огня.

Что еще стоит знать

Напомним, в Нацбанке обновили правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Согласно решению, доступ к тайне будет ограничен.

Также сообщалось, что регулятор может отказаться от американской валюты в качестве основной валюты курсовой привязки. Это может произойти при дальнейшем росте роли евровалюты в расчетах в стране.

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