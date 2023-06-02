НБУ презентував нову пам'ятну монету: що на ній зображено

Заступник голови НБУ Олексій Шабан на презентації нової монети. Фото: НБУ

Національний банк України анонсував нові пам’ятні монети, присвячені українським дітям. Їх можна придбати вже з 5 червня.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Нові пам'ятні монети НБУ ввів в обіг вже 1 червня, якраз в день Міжнародного захисту дітей.

"Для кожної нації діти — це скарб та майбутнє. Саме про це ми думали, створюючи наші нові пам’ятні монети. Це — наша присвята українським дітям, не лише тим, які вже народилися, але й майбутнім поколінням, які ще народяться у вільній та незалежній Україні", — сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан під час презентації монети під час конференції "UА: Війна. Недоспівана колискова".

Який вигляд мають нові монети

В НБУ зазначили, що нові пам'ятні монети номіналом п'ять гривень виготовлені зі срібла та нейзильберу.

За основу ескізів монет взяли роботи відомого українського художника Олега Шупляка.

"На аверсі зображено сповнену народним колоритом картину цього художника "Колиска": на ній втілено один із найдорожчих архетипів українців — батьківська хата в оточенні мальв та рушника, яка є водночас колискою та гніздечком, що символізує продовження роду", — розповідає Шабан.

Аверс нової монети. Фото: НБУ

На реверсі — картина "Зв’язок": на тлі стилізованого всесвіту — малюк-космонавт, який нерозривно пов’язаний пуповиною з матір’ю-Україною (карта України вгорі).

Реверс нової монети. Фото: НБУ

Як і коли можна придбати монету

Купити нові монети можна вже з 5 червня. В НБУ повідомили, що придбати їх можна в інтернет-магазині НБУ та в банків-дистриб’юторів:

АТ АБ "Укргазбанк",

АТ "АБ "Радабанк",

АТ "Таскомбанк",

АТ КБ "ПриватБанк".

Тираж срібних монет — 5 000 штук, із нейзильберу — 75 000 штук (у сувенірній упаковці).

Нагадаємо, 26 квітня в 37 річницю Чорнобильської катастрофи, НБУ вів в обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська".