НБУ представил новую памятную монету: что на ней изображено

Заместитель главы НБУ Алексей Шабан на презентации новой монеты. Фото: НБУ

Национальный банк Украины анонсировал новые памятные монеты, посвященные украинским детям. Их можно приобрести уже с 5 июня.

Об этом сообщила прес-служба НБУ.

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Новые памятные монеты НБУ ввел в обращение уже 1 июня как раз в день Международной защиты детей.

"Для каждой нации дети — это сокровище и будущее. Именно об этом мы думали, создавая наши новые памятные монеты. Это — наше посвящение украинским детям, не только уже родившимся, но и будущим поколениям, которые еще родятся в свободной и независимой Украине", — сказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан во время презентации монеты во время конференции "UA: Война. Неспета колыбельная".

Как выглядят новые монеты

В НБУ отметили, что новые памятные монеты номиналом в пять гривен изготовлены из серебра и нейзильбера.

За основу эскизов монеты взяли работы известного украинского художника Олега Шупляка.

"На аверсе изображена полная народным колоритом картина этого художника "Колыбель": на ней воплощен один из самых дорогих архетипов украинцев — родительский дом в окружении мальв и полотенца, одновременно колыбель и гнездышко, символизирующий продолжение рода", — рассказывает Шабан.

Аверс новой монеты. Фото: НБУ

На реверсе — картина "Связь": на фоне стилизованной вселенной — малыш-космонавт, неразрывно связанный пуповиной с матерью-Украиной (карта Украины вверху).

Реверс новой монеты. Фото: НБУ

Как и когда можно приобрести монету

Купить новые монеты можно с 5 июня. В НБУ сообщили, что приобрести их можно в интернет-магазине НБУ и у банков-дистрибьюторов:

АО АБ "Укргазбанк",

АО "АБ "Радобанк",

АО "Таскомбанк",

АО КБ "ПриватБанк".

Тираж серебряных монет — 5 000 штук, из нейзильбера — 75 000 штук (в сувенирной упаковке).

Напомним, 26 апреля в 37 годовщину Чернобыльской катастрофы, НБУ вел в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская".