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НБУ пропонує ввести мораторій на закриття відділень держбанків

22 лютого 2023 09:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Банки змусять не закривати відділення під час війни — чи введуть мораторій
Заборону пропонують встановити на час дії воєнного стану
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні можуть заборонити закривати відділення державних фінустанов. Мораторій пропонують встановити на час дії воєнного стану.

Про це поінформував пресцентр Нацбанку.

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Причини введення мораторію

Як зазначили у Нацбанку, відповідну пропозицію вже направили у Міністерство фінансів. Там пояснюють, що причиною цього стало те, що отримують скарги від місцевої влади на масове закриття офісів банків, через що громадянам складно отримувати фінансові послуги.

Підтвердженням цього є статистика: у 2022-му держбанки закрили кожне п'яте відділення. Найбільше скорочень припало на такі регіони:

  • Харківська область;
  • Донецька;
  • Херсонська;
  • Київ.

У НБУ зауважують, що розуміють причини закриття відділень фінустанов, особливо у прифронтових регіонах.

"Це пов'язано як із необхідністю гарантування безпеки працівників, так і з оптимізацією витрат", — йдеться у повідомленні.

Однак регулятор переконаний, що навіть за умов війни можна обійтися і без закриття офісів банків, особливо якщо причина цього — економія.  У такому разі, зазначають у Нацбанку, негативний соціальний ефект перекриває вигоди від мінімізації видатків.

"Економічна ефективність таких рішень може бути нівельована негативним соціальним ефектом і нести потенційні загрози національній безпеці України та перешкоджати нейтралізації наслідків військової агресії та повоєнному відновленню", — наголосили у пресслужбі.

Які банки закрили відділення

Минулого року в країні закрилося 1349 відділень, тобто кожен п'ятий клієнтський офіс.

Найбільше відділень закрив Ощадбанк: кількість філій скоротилася на 420 штук, до 1182. "Приват" за кількістю наявних відділень лідирує (1210 офісів), а минулого року закрив 287 філій.

Райффайзен Банк має 350 клієнтських офісів. За рік закрив 42 відділення.

Втім, офісів поменшало не тільки за рахунок закриття працюючих банків. 301 філія закрилася через ліквідацію самих банків.

Нагадаємо, збанкрутілі банки, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), у судовому порядку повертають кошти у своїх боржників. Зобов’язали погасити борг на суму 75,9 млрд гривень.

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