Банки заставят не закрывать отделения во время войны — введут ли мораторий

Запрет предлагают установить на время действия военного положения

В Украине могут запретить закрывать отделения государственных финучреждений. Мораторий предлагают установить на время действия военного положения.

Об этом проинформировал пресс-центр Нацбанка.

Причины введения моратория

Как отметили в Нацбанке, соответствующее предложение уже направили в Министерство финансов. Там объясняют, что причиной этого стало то, что получают жалобы от местных властей на массовое закрытие офисов банков, из-за чего гражданам сложно получать финансовые услуги.

Подтверждением тому стала статистика: в 2022-м госбанки закрыли каждое пятое отделение. Больше всего сокращений пришлось на следующие регионы:

Харьковская область;

Донецкая;

Херсонская;

Киев.

В НБУ отмечают, что понимают причины закрытия финучреждений, особенно в прифронтовых регионах.

"Это связано как с необходимостью обеспечения безопасности работников, так и с оптимизацией расходов", — говорится в сообщении.

Однако регулятор убежден, что даже в условиях войны можно обойтись и без закрытия офисов банков, особенно если причина этого — экономия. В таком случае, отмечают в Нацбанке, негативный социальный эффект перекрывает выгоды минимизации расходов.

"Экономическая эффективность таких решений может быть нивелирована негативным социальным эффектом и нести потенциальные угрозы национальной безопасности Украины и препятствовать нейтрализации последствий военной агрессии и послевоенному восстановлению", — подчеркнули в пресс-службе.

Какие банки закрыли отделения

В прошлом году в стране закрылось 1349 отделений, то есть каждый пятый клиентский офис.

Больше всего отделений закрыл Ощадбанк: количество филиалов сократилось на 420 штук, до 1182. "Приват" за количеством имеющихся отделений лидирует (1210 офисов), а в прошлом году закрыл 287 филиалов.

Райффайзен Банк располагает 350 клиентскими офисами. За год закрыл 42 отделения.

Впрочем, офисов стало меньше не только за счет закрытия работающих банков. 301 филиал закрылся из-за ликвидации самих банков.

Напомним, обанкротившиеся банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), в судебном порядке возвращают средства у своих должников. Обязали погасить долг на сумму 75,9 млрд гривен.