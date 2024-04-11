Курс валют на 12 квітня — долар знову підскочив у вартості

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінниках знову зріс у купівлі та продажу. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний долар теж коштує значно дорожче на 12 квітня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора та портали з моніторингу ситуації.

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Курс долара, євро та злотого

Нацбанк затвердив наступні офіційні курси іноземних валют:

долар — 39,16 грн (+0,14);

євро — 42,01 грн (-0,35);

злотий — 9,86 грн (-0,09).

Курс валют у банках

Як повідомляє сайт Kurs, на готівковому ринку американська валюта надалі дорожчає. Долар купують вже за 38,97 грн (+0,10), а продають за 39,45 грн (+0,08). Євро подешевшало: коштує у купівлі 42,05 грн (-0,14), у продажу — 42,78 грн (-0,11).

Державний "ПриватБанк" пропонує курс долара у купівлі за 38,85 грн (+0,10), у продажу — за 39,45 грн (+0,10). Райффайзен Банк купує за 38,95 грн (+0,20), продає — за 39,39 грн (+0,10). Ощадбанк не змінював курс: купує долар за 39,00 грн (0,00), продає — за 39,55 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, в обмінниках долар подорожчав: купують за 39,39 грн (+0,09), продають — за 39,48 грн (+0,11). Євро коштує дешевше у купівлі 42,65 грн (-0,05), у продажу — 42,85 грн (-0,03).

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Нагадаємо, в НБУ розповіли про майбутнє пом'якшення валютних обмежень. Зараз країна слідує відповідній Дорожній карті, ухваленій у 2023 році.

Також відомо, що Національний банк анонсував впровадження нового функціоналу в системі ідентифікації BankID. Минулого року було зафіксовано вражаюче зростання використання системи.