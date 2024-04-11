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НБУ резко опустил курс гривны — какая ситуация на рынке

11 апреля 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 12 апреля — доллар снова подскочил в стоимости
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банках и обменниках снова вырос в покупке и продаже. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), официальный доллар тоже стоит гораздо дороже на 12 апреля 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора и порталы по мониторингу ситуации.

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Нацбанк утвердил следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 39,16 грн (+0,14);
  • евро — 42,01 грн (-0,35);
  • злотый — 9,86 грн (-0,09).

Курс валют в банках

Как сообщает сайт Kurs, на наличном рынке американская валюта в дальнейшем дорожает. Доллар покупают уже по 38,97 грн (+0,10), а продают по 39,45 грн (+0,08). Евро подешевело: стоит в покупке 42,05 грн (-0,14), в продаже — 42,78 грн (-0,11).

Государственный "ПриватБанк" предлагает курс доллара в покупке по 38,85 грн (+0,10), в продаже — по 39,45 грн (+0,10). Райффайзен Банк покупает за 38,95 грн (+0,20), продает — за 39,39 грн (+0,10). Ощадбанк не менял курс: покупает доллар за 39,00 грн (0,00), продает — за 39,55 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, в обменниках доллар подорожал: покупают за 39,39 грн (+0,09), продают — за 39,48 грн (+0,11). Евро стоит дешевле в покупке 42,65 грн (-0,05), в продаже — 42,85 грн (-0,03).

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Напомним, в НБУ рассказали о будущем смягчении валютных ограничений. Сейчас страна следует соответствующей Дорожной карте, принятой в 2023 году.

Также известно, что Национальный банк анонсировал внедрение нового функционала в системе идентификации BankID. В прошлом году был зафиксирован впечатляющий рост использования системы.

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