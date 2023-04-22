Курс гривны — НБУ резко усилил поддержку нацвалюты

Здание Национального банка. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины (НБУ) в течение 17-21 апреля продал на межбанковском валютном рынке значительно больше суммы долларов для поддержки курса национальной валюты. Объем продаж валюты вырос вдвое.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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Как отмечают в Национальном банке, в течение недели регулятор на межбанке продал из резервов более 560 млн долларов, в то же время ничего не выкупил.

При этом неделей ранее продал 242,92 млн долларов. НБУ за последние три недели купил только 1 млн долларов.

Начиная с конца мая прошлого года, Нацбанк начал продавать около 1 млрд долларов из резервов еженедельно для того, чтобы сбалансировать межбанк. После повышения курса доллара на 25%, до 36,6 грн, в июле ситуацию удалось стабилизировать, а недельные продажи валюты уже держались в пределах 500 млн долларов.

Регулятор продает валюту из резервов для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны, и балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса. С начала года НБУ отказался от "печати гривны".

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк констатировал рекордное падение курса американской валюты. В марте этого года на валютном рынке средний курс наличного доллара в продаже потерял 3,4%, опустившись до отметки 38,55 гривны — минимума с лета 2022 года.

Также мы писали, что в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), увеличивший объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.