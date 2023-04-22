Курс гривны — НБУ резко усилил поддержку нацвалюты

НБУ резко усилил поддержку курса гривны: сколько валюты продал из резервов
Национальный банк Украины (НБУ) в течение 17-21 апреля продал на межбанковском валютном рынке значительно больше суммы долларов для поддержки курса национальной валюты. Объем продаж валюты вырос вдвое.
Об этом свидетельствуют данные Центробанка.
Как увеличилась продажа валюты
Как отмечают в Национальном банке, в течение недели регулятор на межбанке продал из резервов более 560 млн долларов, в то же время ничего не выкупил.
При этом неделей ранее продал 242,92 млн долларов. НБУ за последние три недели купил только 1 млн долларов.
Начиная с конца мая прошлого года, Нацбанк начал продавать около 1 млрд долларов из резервов еженедельно для того, чтобы сбалансировать межбанк. После повышения курса доллара на 25%, до 36,6 грн, в июле ситуацию удалось стабилизировать, а недельные продажи валюты уже держались в пределах 500 млн долларов.
Регулятор продает валюту из резервов для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны, и балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса. С начала года НБУ отказался от "печати гривны".
Что еще стоит знать
Напомним, Национальный банк констатировал рекордное падение курса американской валюты. В марте этого года на валютном рынке средний курс наличного доллара в продаже потерял 3,4%, опустившись до отметки 38,55 гривны — минимума с лета 2022 года.
Также мы писали, что в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), увеличивший объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.